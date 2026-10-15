 

Александр Невзоров признан в России «террористом и экстремистом»

15.10.2026, 19:48, Разное
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Росфинмониторинг внес в список «террористов и экстремистов» журналиста и публициста Александра Невзорова, который покинул Россию вскоре после полномасштабного вторжения в Украину.

Попадание в список влечет за собой, в том числе, полную блокировку банковских счетов, запрет на любые финансовые операции в России.

Невзоров – непримиримый критик российских властей. Он был внесен в список «иностранных агентов» еще в апреле 2022 года. В феврале 2023 года Басманный суд приговорил его в восьми годам заключения заочно по обвинению в распространении «заведомо ложной информации о российской армии».

Летом 2024 года, после того, как Невзорова с супругой признали «экстремистским объединением», суд Санкт-Петербурга вынес постановление о передаче их имущества государству. В декабре того же года суд конфисковал дом его тещи, признав незаконной его покупку у собственной дочери.


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