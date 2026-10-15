Трамп решил не транслировать расстрел Нидаля Хасана в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп отменил прямую трансляцию расстрела бывшего майора армии США Нидаля Малика Хасана, устроившего массовое убийство на базе Форт-Худ в 2009 году. Ранее о планах транслировать казнь сообщило министерство обороны.

Планы передавать казнь в прямом эфире вызвали волну возмущения. Правозащитные организации проводили параллель между такой трансляцией и распространением террористическими группировками видеозаписей расправ над заложниками и пленными.

«Очень много хороших, добропорядочных людей предпочитают не смотреть, как он умрет. Я считаю, что прямой эфир стал бы хорошим сдерживающим фактором, показал бы миру, как Америка действует в отношении таких террористов и подонков, как Хасан. Он будет расстрелян, как и планировалось, но трансляции не будет», – сообщил Трамп.

5 ноября 2009 года Нидаль Хасан, родившийся в США в семье палестинских беженцев и служивший армейским психиатром, открыл огонь по военнослужащим на базе Форт-Худ. Были убиты 13 человек, еще 32 получили ранения.

На процессе Хасан признал, что совершил нападение, и объяснял свои действия стремлением не допустить отправки американских военнослужащих в Афганистан, где, по его словам, они могли воевать против мусульман. В 2013 году военный суд приговорил его к смертной казни.

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