В Санкт-Петербурге открылся музей неизвестного горожанина. В экспозиции представлены фрагменты тел

В центре Санкт-Петербурга открылся музей неизвестного горожанина. В его экспозиции представлены фрагменты тел неизвестных петербуржцев. Среди экспонатов есть руки, ноги и даже гениталии – все они забальзамированы в соответствии с ГОСТом.

«Это совершенно удивительная коллекция, которую можно было собрать только в нашем великом городе», – заявил на открытии глава комитета Смольного по истории и культуре.

«Здесь, наверное, тысяча экспонатов, не меньше! Нам с внуком очень понравилось, особенно тот зал, где представлены внутренние органы. Внука было не оттащить! Он хотел ещё в зал с гениталиями, но я его не пустила, рано ему ещё, – сказала журналистам пенсионерка Елизавета Михайловна. – Надо, я считаю, и школьников сюда водить организованно, и студентов. Каждый должен увидеть».

Хозяин музея, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что собирал весь материал исключительно сам на протяжении десятков лет. Местные власти отметили его кропотливость и основательный подход к делу, и пообещали оказать всевозможное содействие в пополнении коллекции.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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