 

Какое значение имели древнегреческие полисы?

15.10.2026, 16:01, Разное
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Полисная система, просуществовав около 1000 лет, пришла в упадок, причинами чего стали в том числе:

развитие торговли и ремесел и возникновение социального слоя людей, не бывших гражданами, но принимавших активное участие в жизни полиса, разорение многих землевладельцев и сосредоточение земли в руках крупных собственников, что нарушало баланс в общине, происходившее по мере развития ремесел и земледелия увеличение количества рабов, то есть бесплатной рабочей силы, и тем самым — подрыв экономической свободы граждан, политическая нестабильность.

Ускорила процесс утраты полисами своей значимости Пелопонесская война (431 — 404 гг. до н.э.), истощившая ресурсы городов-государств. С возвышением в IV в. до н.э. Македонии, победой ее царя Филиппа II в 338 г. до н.э. в битве при Херонее над коалицией греческих городов и его подчинением себе значительной части материковой Греции большинство полисов лишились независимости. Греческий полис как социальный институт ушел в прошлое, но сыграл большую роль в истории.

На определенном этапе развития государства полис стал той универсальной моделью, которую можно было воспроизводить повсюду – что в метрополии, что за тысячи километров от нее, в колониях. В целом, возникшая единица греческого социума была сложной структурой, в которой все элементы, взаимодействуя, повышали эффективность друг друга в геометрической прогрессии. Рациональная и динамичная полисная система способствовала развитию греческой культуры во всем ее многообразии и в то же время единстве. Не только торговавшие друг с другом, но и воевавшие между собой, эллинские города-государства, тем не менее, создавали общее культурное пространство, в котором расцветала Эллада.

А если говорить о вкладе, который греческие полисы внесли в развитие цивилизации в целом, то в них появились прообразы гражданского общества в его современном понимании и возникла демократия.

Автор текста Ирина Кравченко

Изображение: Magnific


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