Формула дыхания: дальневосточные ученые научились предсказывать кризисы при ХОБЛ

Ученые Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания (ДНЦ ФПД, г. Благовещенск) получили патент на уникальный способ прогнозирования обострений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Новая математическая модель на стыке пульмонологии и кардиологии позволяет с точностью 86% предсказать поведение опасного недуга на год вперед прямо в момент обращения пациента в клинику.

ХОБЛ входит в число главных причин инвалидизации и смертности в мире, уступая лишь инфарктам и инсультам. Главная опасность болезни – внезапные обострения, которые необратимо разрушают легкие и перегружают сердце. Раньше врачи пытались прогнозировать эти срывы, но существующие методы имели серьезные изъяны: подходили исключительно мужчинам из-за привязки к уровню тестостерона; требовали дорогостоящего и долгого генетического секвенирования на редком оборудовании; работали только для пациентов с узкими сопутствующими болезнями (например, диабетом или ожирением). Но главное – ни один мировой метод не учитывал точные параметры работы сердца в момент текущего кризиса, хотя именно кардиосистема определяет выживаемость больного.

Суть открытия: три цифры вместо дорогой генетики. Авторы патента – известный российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Юлий Михайлович Перельман и врач Татьяна Васильевна Сычева смогли перевести сложные кардиореспираторные взаимосвязи в простую математическую формулу.

Врачу достаточно зафиксировать всего три показателя: два эхокардиографических (УЗИ) – толщину межжелудочковой перегородки сердца в диастолу (ТМЖП) и систолическую экскурсию кольца трикуспидального клапана (TAPSE); один спирометрический – максимальную объемную скорость выдоха (МОС50).

Эти данные подставляются в разработанное учеными дискриминантное уравнение:

D = -226,435 — 0,6538 × ТМЖП — 0,5677 × TAPSE + 0,7107 × МОС50.

Если итоговое значение функции (D) оказывается ниже граничной отметки -207,25, система сигнализирует: в ближайшие 12 месяцев пациента ждут два и более тяжелых обострения. Это дает врачам фору, чтобы немедленно изменить стратегию лечения и спасти человека от госпитализации.

Официальный комментарий разработчиков:

Связь легких и сердца при ХОБЛ медикам известна давно, но нам впервые удалось превратить эти фундаментальные знания в прикладной, математически точный инструмент, – комментирует соавтор изобретения, член-корреспондент РАН Ю.М. Перельман. – Главное достоинство нашего метода – его тотальная доступность. Нам не нужны космические бюджеты или редкие лаборатории. Аппарат УЗИ сердца и спирограф есть в любой районной больнице. Интегрируя эти показатели через формулу, врач сразу видит, находится ли пациент в группе критического риска. Это позволяет превентивно усилить терапию, назначить индивидуальный план наблюдения и не допустить повторных тяжелых срывов, защищая и легкие, и сердце пациента.

Новая технология уже прошла успешную клиническую апробацию на базе ДНЦ ФПД. Анализ показал феноменальную чувствительность метода – 91%. Практическое применение формулы позволит кардинально снизить расходы здравоохранения на экстренную госпитализацию тяжелых больных и подарить тысячам пациентов с ХОБЛ годы стабильной, полноценной жизни.

Фото: ДНЦ ФПД

Источник: Минобрнауки России

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