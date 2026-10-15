 

Герцог на саммите в Баку — «Мир не может сосуществовать с террором, а сотрудничество – с бойкотами»

15.10.2026, 13:48, Разное
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Президент Израиля Ицхак Герцог выступил в четверг, 15 октября, на пленарном заседании Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA), проходящего в Баку. В своей речи он призвал к расширению сотрудничества между Израилем и азиатскими государствами, подчеркнув необходимость борьбы с терроризмом.

«Я надеюсь и молюсь о том, чтобы мы смогли увидеть воплощение идеи мира на Ближнем Востоке – с Ливаном, Сирией, Газой и нашими соседями, и чтобы вместе мы могли бороться с терроризмом во всех его формах», – заявил Герцог.

Президент Израиля отметил значение соглашений Авраама, которые, по его словам, продемонстрировали, как сотрудничество и продвижение общих интересов способны изменить политическую реальность. Он напомнил, что Израиль участвует в CICA с момента создания этой организации, в том числе благодаря инициативе Шимона Переса в 1990-х годах.

«Я всем сердцем верю, что Израиль может многое предложить Азии в XXI веке: в области технологий и науки, водных технологий, развития и инноваций, передовых методов сельского хозяйства, энергетики, туризма, экономики, здравоохранения, искусственного интеллекта и многого другого», – заявил Герцог.

Обращаясь к соседним странам и государствам Азии, президент подчеркнул: «Израиль стремится к углублению сотрудничества и расширению круга стран, с которыми у нас установлены мирные отношения, и работает над этим. Но важно ясно заявить: мир не может сосуществовать с террором, а сотрудничество не может процветать в условиях бойкотов. Каждое суверенное государство, входящее в эту организацию, имеет право жить в свободе и мире, не подвергаясь постоянной угрозе самому своему существованию».

Герцог также приветствовал сообщение о предстоящем визите государственного секретаря США Марко Рубио в Узбекистан для встреч с представителями государств Центральной Азии.

«Мы продолжим искать точки соприкосновения, выбирать диалог вместо раскола и сотрудничество вместо враждебности», – заявил президент Израиля.


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