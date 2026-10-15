Невидимые татуировки проявляются только при определенном освещении

Группа исследователей из Университета Колорадо разработала три новых вида светочувствительных биокрасителей. Проект получил название PhotoTat и предназначен в первую очередь для медицины, хотя это и спорное решение. Или, наоборот, компромиссное – данная технология позволяет оставлять полезные метки на теле, которые видны только при определенных условиях.

Пока что проект находится на стадии экспериментов именно по причине противоречивой реакции людей на новинку. Противоречие заключается в том, что если художественные татуировки каждый наносит на кожу по своему желанию, то медицинские могут стать обязательными. Например, чтобы врач мог сразу увидеть, в какую часть тела делать инъекцию или проводить биопсию в сложных случаях. Но при этом в обычной жизни такой человек никак не выделяется.

Технически все просто: красители получают энергию от ультрафиолетового света со строго заданной длиной волны в 365 нанометров. Под воздействием этого света они сами начинают светиться, причем разными цветами, что позволяет создавать сложные изображения. Это уже реверанс в адрес любителей татуировок – при обычном освещении они будут выглядеть как все, но «для своих» могут показать необычные узоры при помощи соответствующего оборудования.

У технологии есть немало практических недостатков — в частности, такие татуировки лучше беречь от попадания солнечного света, в котором тоже немало ультрафиолета. Что сводит на нет их маскирующую функцию – поверх придется носить одежду или повязки. Сами красители не вечны, срок годности около 2 лет, потом их нужно обновлять. И еще один нюанс – после облучения ультрафиолетом пассивная светимость сохраняется до нескольких часов, узор постепенно блекнет, что опять же демаскирует его носителя.Источник — SciMex

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