Собаки, похоже, согласны с людьми: «Буба» — круглый, а «Кики» — колючий

Представьте фигуру с названием «Буба». Какой она должна быть — круглой и плавной или угловатой и острой? А теперь попробуйте представить фигуру по имени «Кики».

Правильного ответа не существует, ведь оба слова выдуманы. Однако большинство людей независимо от родного языка и используемого алфавита удивительным образом сходятся во мнении: «Буба» должен быть округлым, а «Кики» — острым, с выступающими углами.

Этот необычный психологический феномен начали исследовать ещё в 1920-х годах. Он указывает на возможную универсальную связь между тем, как человеческий мозг воспринимает звуки и зрительные образы. Но распространяется ли эта особенность на другие виды?

Новое исследование итальянских учёных показало, что собаки, возможно, воспринимают сочетания звуков и форм примерно так же, как люди. Результаты работы опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследование возглавила специалист по поведению животных Элеонора Биффи из Пармского университета. Вместе с коллегами она привлекла к экспериментам 70 домашних собак, которых разделили на две группы.

В первом эксперименте участвовала 51 собака вместе со своим владельцем. Каждую пару приглашали в помещение, где слева и справа были установлены экраны с динамиками. Животному сначала давали возможность осмотреться и привыкнуть к обстановке, после чего хозяин садился рядом с ним лицом к центру установки.

В течение примерно 15 минут на экранах попеременно появлялись две фигуры: одна округлая, другая с острыми выступами. При этом из динамиков звучал человеческий голос, произносивший выдуманные слова «Буба» и «Кики». Исследователи меняли расположение фигур и сочетания звуков, чтобы выяснить, существует ли закономерность в том, куда смотрят животные.

Все действия собак записывались на камеру. Затем видеозаписи проанализировали с помощью искусственного интеллекта, который определял направление головы каждого животного. Этот показатель использовали как приблизительную оценку направления взгляда, после чего проверяли, насколько часто собаки обращали внимание на определённые фигуры и можно ли объяснить результаты случайностью.

Второй эксперимент провели с 19 другими собаками. Условия оставили практически неизменными, но добавили одну важную деталь: владельцы животных надели наушники, в которых играла рок-музыка. Благодаря этому они не слышали произносимые слова и не могли непроизвольно реагировать на них, подсказывая питомцам, куда смотреть.

Результаты оказались любопытными. В целом собаки значительно чаще смотрели на округлую фигуру, когда слышали слово «Буба». А при произнесении слова «Кики» их внимание чаще привлекала угловатая фигура с острыми выступами.

При этом между двумя экспериментами обнаружилось неожиданное различие. В первой группе собаки в целом предпочитали смотреть на угловатые фигуры независимо от произносимого слова. Во второй группе, где хозяева слушали музыку в наушниках, эта особенность исчезла.

Учёные рассмотрели несколько возможных объяснений. Одно из них заключалось в том, что животные могли реагировать на непроизвольные сигналы владельцев. Однако исследователи считают такую версию маловероятной: люди обычно предпочитают округлые и плавные формы, а не острые и угловатые. Поэтому ожидать, что хозяева неосознанно направляли внимание собак именно на угловатые фигуры, было бы странно.

Другая гипотеза связана с внешностью самих животных. Исследователи обратили внимание, что морды собак, особенно древних собак и волков, отличаются более выраженными угловатыми чертами. Это контрастирует с округлыми чертами лица человеческих младенцев. Возможно, подобные особенности каким-то образом влияют на предпочтения животных и объясняют их повышенное внимание к острым формам.

Впрочем, окончательные выводы делать пока рано. Хотя результаты указывают на связь между звуками и геометрическими фигурами в восприятии собак, учёным ещё предстоит выяснить, действительно ли животные устойчиво связывают слово «Буба» с округлостью, а «Кики» — с угловатостью.

Тем не менее эксперимент открывает интересное направление исследований. Если собаки способны самостоятельно устанавливать связи между звуками и визуальными характеристиками предметов, это может помочь объяснить, почему они сравнительно быстро усваивают человеческую речь.

Кроме того, изучение подобных особенностей восприятия способно приблизить учёных к пониманию более фундаментального вопроса: какие механизмы позволили собакам и людям сформировать столь тесную связь.

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