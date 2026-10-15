 

Чиновникам разрешили использовать табельные розги против непонятливых граждан

15.10.2026, 15:15, Разное
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Федеральным и муниципальным служащим разрешили применять табельные розги в отношении граждан, проявляющих непонятливость и нерадивость при обращении в органы власти. Отныне каждый сотрудник, работающий с населением, будет обеспечен розгами установленного образца, а также методическими указаниями по их применению в зависимости от тяжести проступка. К таковым отнесены роптание, завышенные запросы, надоедливые жалобы, а также повторные обращения по одному и тому же вопросу.

Розги предполагается изготавливать из берёзы, поскольку этот материал «сочетает доступность, гибкость и воспитательный эффект». Применение допускается в специально отведённых местах, чтобы не смущать других посетителей, а также в присутствии понятых из числа соседей по очереди. По факту каждого использования составляется акт с указанием количества ударов и причины. Граждане, проявившие понимание после первого воздействия, получают право на повторный приём без очереди и устную благодарность. Остальные направятся на повторный приём с применением розг большей длины.

«Мы долго искали инструмент, который был бы одновременно гуманным и доходчивым, – пояснил представитель ведомства Аркадий Скуратов. – Когда человек приходит и говорит: «Почему мне не дали положенное?», мы сначала объясняем словами. Если не доходит – объясняем розгами. Обычно доходит. Главное – не переусердствовать: сотрудник должен чувствовать границу между воспитанием и членовредительством, и мы проводим для этого специальные тренинги».

Чиновник уточнил, что розги не применяются к беременным женщинам, инвалидам первой группы и несовершеннолетним.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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