Новые препараты от мигрени повышают риск выкидыша на 40%, выяснили учёные

Препараты нового поколения для профилактики мигрени, которые считаются более удобными в применении и обычно вызывают меньше побочных эффектов, оказались связаны с неожиданным риском. Исследование 7579 беременностей показало, что у женщин, получавших определённые лекарства этой группы, вероятность выкидыша была примерно на 40% выше, чем у тех, кто их не получал. Результаты опубликованы в научном журнале JAMA Neurology.

Речь идёт о моноклональных антителах, воздействующих на кальцитонин-ген-родственный пептид, или CGRP. Этот белок играет важную роль в развитии приступов мигрени, а препараты блокируют его действие либо связанные с ним механизмы.

Такие лекарства начали применять для лечения мигрени в 2018 году. Они стали важной альтернативой для пациентов, которым недостаточно помогают традиционные средства, включая триптаны и препараты эрготамина.

Мигрень относится к распространённым неврологическим заболеваниям и особенно часто встречается у женщин. Приступы бывает сложно купировать: обычные обезболивающие, такие как нестероидные противовоспалительные препараты и парацетамол, нередко оказываются недостаточно эффективными.

Одним из преимуществ нового класса лекарств считается сравнительно небольшое количество побочных эффектов и лекарственных взаимодействий. Однако у механизма их действия есть особенность, которая вызывает вопросы относительно безопасности во время беременности.

Дело в том, что CGRP участвует не только в развитии мигрени. Он также играет роль в регуляции кровотока, имплантации эмбриона и формировании плаценты. Поэтому подавление его активности теоретически может влиять на процессы, необходимые для нормального развития беременности.

Проверить возможную связь решили исследователи под руководством эпидемиолога Аник Берар из университетского больничного центра Сент-Жюстин в Канаде.

Учёные проанализировали медицинские и страховые данные за 2018–2021 годы. В исследование вошли 7579 беременностей у женщин, которым ранее официально диагностировали мигрень либо назначали триптаны или препараты эрготамина в течение шести месяцев перед последней менструацией.

Исследователей интересовали первые 20 недель беременности — период, в течение которого они оценивали частоту самопроизвольных выкидышей.

Часть женщин получала моноклональные антитела против CGRP: эренумаб, фреманезумаб, галканезумаб или эптинезумаб. Эти препараты могли быть назначены как во время беременности, так и в течение шести месяцев до её наступления.

Для сравнения учёные также изучили применение пропранолола — другого препарата, который используется для профилактики мигрени.

При анализе учитывали расчётную продолжительность воздействия каждого лекарства. Это позволило сопоставить периоды, когда женщины предположительно находились под действием препаратов, с периодами отсутствия такого воздействия.

Результаты показали заметное различие между двумя видами лечения.

У женщин, подвергавшихся воздействию моноклональных антител против CGRP, относительный риск самопроизвольного выкидыша в первые 20 недель беременности оказался примерно на 40% выше по сравнению с периодами без такого воздействия.

При этом для пропранолола исследователи не обнаружили связи с увеличением риска выкидыша.

Однако авторы подчёркивают, что результаты нельзя воспринимать как доказательство того, что именно препараты против CGRP вызывают прерывание беременности.

Исследование было наблюдательным. Учёные анализировали уже существующие медицинские записи, а не проводили эксперимент, в котором лечение назначалось бы участницам случайным образом. Такой подход позволяет обнаружить статистическую связь между приёмом лекарств и определённым исходом, но не установить прямую причинно-следственную зависимость.

Существует и другое возможное объяснение обнаруженной закономерности.

Моноклональные антитела против CGRP обычно назначают пациентам с тяжёлой мигренью, особенно когда другие методы лечения не дают достаточного результата. Поэтому нельзя исключить, что повышенный риск выкидыша связан не с лекарствами, а с особенностями самого заболевания у женщин, которым они необходимы.

Дополнительные ограничения связаны с источником информации. Исследователи использовали данные американских пациентов, имеющих частную медицинскую страховку. Поэтому результаты не обязательно распространяются на женщин без страховки, участников государственных страховых программ или население других стран.

Кроме того, страховые базы данных изначально не предназначены для столь подробных медицинских исследований. В них отсутствовали некоторые сведения, которые могли бы повлиять на интерпретацию результатов.

Например, учёные не располагали точной информацией о тяжести мигрени у каждой участницы. Также записи о назначении лекарства не позволяли достоверно определить, действительно ли женщина его принимала.

Не было и сведений о том, являлась ли беременность запланированной. Всё это затрудняет оценку того, какую роль в обнаруженной связи сыграли сами препараты, течение мигрени или другие обстоятельства.

Тем не менее полученные результаты заслуживают внимания, поскольку лекарства против CGRP всё шире применяются для профилактики мигрени у людей репродуктивного возраста.

По мнению авторов, необходимы дополнительные исследования, которые позволят оценить не только риск самопроизвольного выкидыша, но и возможное влияние этих препаратов на развитие плода и здоровье детей в долгосрочной перспективе.

Особенно важно выяснить, действительно ли блокирование CGRP способно нарушать процессы, связанные с имплантацией эмбриона, кровоснабжением и развитием плаценты, или обнаруженная статистическая связь объясняется другими факторами.

До появления более убедительных данных исследователи рекомендуют врачам учитывать ограниченность сведений о безопасности таких препаратов при обсуждении лечения с женщинами, которые могут забеременеть.

При этом результаты исследования не означают, что пациенткам необходимо самостоятельно прекращать терапию. Женщинам, которые планируют беременность или уже беременны, следует обсудить с лечащим врачом возможные риски и дальнейшую схему лечения.

Таким образом, исследование выявило потенциально важный сигнал безопасности, но пока не доказало, что препараты против CGRP непосредственно повышают вероятность выкидыша. Чтобы установить причину обнаруженной связи и определить реальные риски для беременных, потребуются дальнейшие исследования.

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