Учёные впервые пометили спутниковым ошейником бурого медведя в нацпарке «Онежское Поморье»

Экспедиция учёных РГПУ имени А.И. Герцена и национального парка «Онежское Поморье» завершилась на побережье Белого моря: исследователи впервые надели спутниковый ошейник на взрослого самца бурого медведя. Как сообщил доцент кафедры зоологии и генетики Герценовского университета Юрий Петруненко, теперь учёные получают последовательность местоположений животного и смогут проследить, какие места он посещает, как далеко уходит от побережья и где в итоге заляжет в берлогу. За время наблюдений медведь уже преодолел более 50 километров. Это первые данные об одном животном — для оценки размеров участков и понимания общих закономерностей потребуются более длительные наблюдения и мечение других особей.

Экспедиция длилась две недели, а готовили её полгода: изготовили ошейники, проконсультировались с экспертами, создали рабочую группу, установили живоловушки и подготовили приваду. Как уточнил охотовед парка Павел Футоран, ловушки на побережье поставили заранее, чтобы звери к ним привыкли. Из-за неурожая ягод медведи в сумерках охотно посещали ловушку с приманкой — ночью в октябре она захлопнулась. На обходе исследователи обнаружили спящего медведя: он съел всю приваду, попытался выбраться, устал и уснул, агрессии не проявил. Животное усыпили, надели ошейник и взвесили: самец весит 180 кг, а по состоянию зубов его возраст оценили примерно в 15 лет. Через фотоловушку учёные проследили, как медведь пришёл в себя и к полудню ушёл от места отлова. Ловушкой после этого интересовались ещё два волка и три медведя.

Один из главных научных вопросов — как связаны прибрежная и лесная части жизни медведя. На песчаных участках побережья следы хорошо видны, а в лесу отпечатки лап часто незаметны, поэтому многолетние наблюдения дали много сведений об использовании побережья, но полный размер и конфигурация индивидуальных участков, перемещения в глубине полуострова и сезонная смена местообитаний ещё требуют изучения. Спутниковое слежение поможет восполнить этот пробел: учёные хотят выяснить, насколько перекрываются участки разных медведей, как они используют общие места кормления, все ли звери на берегу обитают поблизости или приходят из других районов. Отдельный вопрос — какую долю питания обеспечивают морские ресурсы и как их значение меняется в течение года, особенно при неурожае ягод.

Данные ошейников будут сопоставлять с наблюдениями на местности, анализом питания и генетическими исследованиями. Изучение питания и перемещений имеет практический смысл: оно помогает понять, какие территории особенно важны для животных и при каких условиях их пути пересекаются с деятельностью человека, — эти знания нужны для охраны медведей и снижения вероятности конфликтов с людьми. Ранее ошейники для изучения бурых медведей использовали в Приморском и Камчатском краях, на Сахалине и в Водлозерском нацпарке. Полевые исследования проводились по проекту «Медведи Белого моря» при поддержке Президентского фонда природы; программа рассчитана на три года, работа продолжится весной следующего года.

Фото: пресс-служба РГПУ им. А.И. Герцена

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