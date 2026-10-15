Лекарство от другой болезни может облегчить боль при остеоартрозе и восстановить повреждённый сустав

Препарат, который уже применяется для лечения эпилепсии, может оказаться новым средством против остеоартроза. Американские учёные обнаружили, что лакосамид способен не только уменьшать боль в суставах, но и замедлять разрушение хрящевой ткани, одновременно стимулируя её восстановление. Пока эффект подтверждён в экспериментах на мышах и человеческих хрящевых клетках, однако результаты открывают перспективу лечения, которое воздействует на само заболевание, а не только на его симптомы.

Открытие сделали исследователи из Медицинской школы Йельского университета. Их работа опубликована в научном журнале Bioactive Materials.

Остеоартроз развивается, когда хрящ, покрывающий суставные поверхности костей, постепенно повреждается и истончается. В норме эта ткань обеспечивает плавное движение сустава и смягчает механическую нагрузку. Когда хрящ разрушается, возникают боль и нарушения работы сустава.

Современные методы лечения позволяют контролировать болевые ощущения, однако восстановить повреждённую хрящевую ткань с их помощью пока не удаётся. При тяжёлом течении заболевания одним из основных вариантов остаётся операция по замене сустава, которая также связана с определёнными рисками и ограничениями.

Поэтому учёные ищут способы не просто облегчить симптомы остеоартроза, а изменить течение болезни. Один из перспективных подходов — использование уже существующих лекарств для новых целей. Такие препараты ранее прошли необходимые проверки безопасности, что потенциально позволяет быстрее перейти к клиническим испытаниям.

Именно таким кандидатом оказался лакосамид — лекарство, одобренное для лечения эпилепсии. Его действие связано с натриевыми каналами, которые участвуют в передаче электрических сигналов в клетках.

Интерес к этому препарату возник после предыдущего исследования, в котором часть той же научной группы обнаружила необычную роль натриевого канала Nav1.7. Оказалось, что он участвует сразу в двух процессах: передаче болевых сигналов в мозг и регуляции образования и разрушения суставного хряща.

Этот белок работает в том числе в хондроцитах — специализированных клетках, поддерживающих состояние хрящевой ткани. Они регулируют баланс между удалением старых компонентов хряща и образованием новых.

При остеоартрозе равновесие нарушается: разрушение начинает преобладать над восстановлением. При этом активность Nav1.7 в поражённом суставе оказывается повышенной.

«Когда работа Nav1.7 нарушается, это способствует одновременно разрушению сустава и возникновению боли», — объясняет специалист по биологии опорно-двигательной системы Чуань-Цзюй Лю.

По его словам, этот белок представляет собой особенно интересную мишень для лечения, поскольку воздействие на него потенциально позволяет решить сразу две проблемы.

«Блокируя всего один белок, мы можем не только ослабить болевые сигналы, но и заставить хрящевые клетки прекратить разрушение ткани и начать её восстановление», — отмечает исследователь.

Эксперименты показали, что лакосамид способен снижать активность Nav1.7 и тем самым влиять как на болевые ощущения, так и на состояние суставного хряща.

В опытах на мышах и человеческих хрящевых клетках препарат замедлял разрушение ткани, стимулировал восстановительные процессы и уменьшал боль, связанную с остеоартрозом.

При этом исследователи обнаружили важную особенность: эффективность лечения зависела от дозировки. Наилучшие результаты достигались в определённом диапазоне, когда активность белка снижалась достаточно для восстановления нормального баланса, но без чрезмерного подавления.

«Существует оптимальный диапазон, в котором препарат помогает восстановить равновесие, не вызывая избыточного эффекта. Нас удивила не только его эффективность, но и то, насколько небольшая доза для этого потребовалась», — рассказал Лю.

Это наблюдение имеет значение для дальнейшей разработки лечения, поскольку показывает, что воздействие на механизм разрушения хряща требует точной настройки.

Отдельной задачей стало определение наиболее эффективного способа введения лекарства. Исследователи сравнили приём лакосамида внутрь с инъекциями непосредственно в поражённый сустав.

Выяснилось, что местное введение препарата у мышей обеспечивало более выраженный результат даже при меньших дозировках.

Однако обнаружилась проблема: после инъекции лекарство сравнительно быстро покидало сустав. Для поддержания эффекта требовались повторные введения, что снижало практическое удобство такого подхода.

Чтобы решить эту проблему, учёные использовали специальный гидрогель, содержащий лакосамид. Он позволяет удерживать препарат внутри сустава и постепенно высвобождать его в окружающие ткани.

«Гидрогель действует как местный резервуар. Он удерживает лекарство там, где оно больше всего необходимо, и медленно высвобождает его с течением времени», — объясняет Лю.

По его словам, такой способ доставки потенциально превращает препарат, который обычно принимают ежедневно в таблетках, в средство длительного местного действия. Лекарство может сохранять активность в суставе на протяжении месяца или даже дольше.

В экспериментах сочетание лакосамида с гидрогелем продемонстрировало способность способствовать восстановлению хряща. Это особенно важно, поскольку местное введение может позволить использовать меньшие количества препарата, сохраняя выраженное действие непосредственно в поражённой области.

Тем не менее исследователи подчёркивают, что полученные результаты пока нельзя напрямую переносить на пациентов. Эффективность и безопасность такого лечения при остеоартрозе ещё предстоит подтвердить в клинических испытаниях на людях.

Определённым преимуществом является то, что лакосамид уже одобрен для лечения эпилепсии. Благодаря накопленным данным о его безопасности разработка нового способа применения потенциально может продвигаться быстрее, чем создание лекарства с нуля.

Кроме того, предыдущие исследования уже указывали на способность лакосамида уменьшать боль при другом заболевании, связанном с работой Nav1.7. Это дополнительно подтверждает интерес к препарату, хотя и не доказывает его эффективность при остеоартрозе у людей.

Если дальнейшие испытания окажутся успешными, открытие может иметь большое значение для сотен миллионов человек, страдающих остеоартрозом во всём мире.

Главная особенность предполагаемого лечения заключается в сочетании двух эффектов. Вместо простого подавления болевых ощущений препарат потенциально способен воздействовать на механизм разрушения хряща и помогать восстанавливать уже повреждённую ткань.

«При остеоартрозе существует огромная потребность в новых методах лечения. Нам нужны препараты, которые не просто маскируют боль, а действительно изменяют течение заболевания», — заключает Лю.

Пока лакосамид остаётся экспериментальным кандидатом для лечения остеоартроза. Однако обнаруженная связь между болевыми сигналами и восстановлением хряща открывает возможность разработки терапии, которая одновременно облегчает симптомы и воздействует на причину повреждения суставов.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro