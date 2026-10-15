В России запретят Олимпийские игры из-за пропаганды древнегреческих идолов

В Госдуме подготовили законопроект о запрете упоминаний Олимпийских игр, а также культурных и спортивных отсылок к древнегреческим богам. Инициатива направлена на защиту традиционных духовно-нравственных ценностей от чуждых мифологических представлений.

«Традиционно русская цивилизация развивалась безо всяких беспорядочных половых и квадроберских связей так называемых древнегреческих богов и богинь. Мы не должны допускать, чтобы подобные примеры проникали в сознание граждан под видом спорта», – пояснил один из авторов инициативы, пожелавший остаться анонимным.

Согласно закону, предлагается проверить на соответствие традиционным ценностям школьные учебники, музейные экспозиции и фасады зданий с изображениями олимпийских богов. В случае принятия закона под запрет попадут не только Олимпийские игры, но и олимпиады по школьным предметам, олимпийский огонь, а также выражения «олимпийское спокойствие» и «олимпийский чемпион». Министерству просвещения поручат разработать новую терминологию для интеллектуальных соревнований, а спортивным федерациям – заменить олимпийскую символику отечественными аналогами. В качестве альтернативы рассматривается проведение игр на горе Олимп в Краснодарском крае, где состязания будут проходить без участия языческих божеств.

В Госдуме подчеркнули, что инициатива не направлена против античной культуры как таковой. Вместе с тем судьбу античных скульптур в российских музеях решат после проверки их авторов на предмет возможной причастности к культу олимпийских идолов.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro