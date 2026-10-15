«Свидание электронов»: зафиксировали эффект группировки при туннелировании через атом
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Международная группа учёных при участии исследователя из МФТИ впервые получила экспериментальные свидетельства того, что электроны могут туннелировать через одиночный атомный дефект не только поодиночке, но и с положительными корреляциями — группами. Такой режим возникает благодаря взаимодействию электронов с колебаниями кристаллической решётки и до сих пор не имел прямого экспериментального подтверждения в атомном масштабе. Исследование открывает путь к созданию принципиально новых источников коррелированных частиц для квантовых технологий. Статья опубликована в журнале Physical Review Letters.
Согласно стандартным представлениям, при туннелировании через локализованное состояние электроны обычно проходят по одному — из-за кулоновской блокады, когда добавление второго электрона требует дополнительной энергии. Такой режим приводит к антигруппировке. Однако теоретические модели последних двух десятилетий предсказывали, что сильная связь электронов с колебаниями кристаллической решётки может менять эту картину и приводить к положительным корреляциям между туннельными событиями. Для одиночного атомного дефекта экспериментального подтверждения этому ранее не существовало. Авторы работы использовали сканирующий туннельный микроскоп с криогенными измерительными схемами мегагерцового диапазона, что позволило не только получать изображения атомов, но и анализировать статистику туннелирования электронов.
Объектом внимания стали отдельные атомы железа, встроенные в кристалл селенида висмута (Bi₂Se₃) — материала с сильным взаимодействием электронов с фононами. Как рассказал руководитель Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий МФТИ Василий Столяров, эксперименты и расчёты показали, что эти примесные атомы создают в запрещённой зоне локализованные электронные состояния, эффективно взаимодействующие с окружающими фононными модами — особенно заметно это у поверхности материала. Измерения дробового шума выявили, что в области резонансного пика фактор Фано превышает единицу, достигая 1,16, что свидетельствует о сверхпуассоновской статистике: электроны проходят через примесный атом группами. На димерах железа, где доминирует кулоновская блокада, наблюдалась противоположная картина — подавление шума; контрольные измерения в магнитных полях до 5 Тл не выявили влияния спиновой динамики на эффект.
Обнаруженный эффект объясняется тем, что прошедший электрон возбуждает колебательную моду примесного атома, и пока это возбуждение не затухло, вероятность туннелирования следующего электрона возрастает. Разработанная теоретическая модель описывает наблюдаемую величину сверхпуассоновского шума при времени жизни виброна порядка пикосекунды, что согласуется с независимыми спектроскопическими данными. В перспективе управление такими процессами может стать основой новых способов применения квантовых материалов — с учётом не только отдельных электронов, но и их коррелированных групп. Однако для практического использования эффекта необходимо научиться обеспечивать когерентность между электронами, что остаётся задачей будущих исследований.
Изображение: Magnific
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