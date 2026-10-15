Не только ядерная война: эксперты выявили две угрозы, способные привести к вымиранию человечества

Пандемия коронавируса показала, насколько неподготовленным может оказаться человечество перед глобальной угрозой. Теперь международная группа из нескольких десятков учёных провела масштабное исследование, чтобы выяснить, какие опасности представляют наибольшую угрозу для здоровья людей в XXI веке. Результаты, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, охватывают 17 глобальных рисков. Причём два из них исследователи считают потенциально способными привести к вымиранию человечества.

Авторы работы оценили не только вероятность катастрофических событий, но и то, сколько человеческих жизней и лет здоровой жизни можно сохранить, если своевременно принять меры. Главный вывод исследования заключается в том, что даже самые серьёзные угрозы не обязательно должны обернуться катастрофой. Однако многое зависит от решений, которые правительства и международные организации принимают уже сегодня.

«Поразительно не только то, насколько велики эти угрозы, но и то, что человечество всё ещё способно действовать», — заявил врач и экономист в области здравоохранения Кристофер Мюррей из Вашингтонского университета, один из руководителей исследовательской комиссии.

По его словам, решения нынешних лидеров определят здоровье и благополучие следующего поколения.

Для сравнения угроз учёные использовали математическое моделирование, охватывающее период с 2025 по 2100 год. Потенциальный ущерб измерялся в потерянных годах здоровой жизни. Этот показатель учитывает как преждевременную смерть, так и время, которое люди проводят с заболеваниями, травмами или инвалидностью. Один потерянный год здоровой жизни соответствует одному году, который человек мог бы прожить в полном здоровье.

Исследователи рассчитали, насколько могут различаться последствия каждой угрозы при благоприятном и неблагоприятном развитии событий. Это позволило оценить масштаб ущерба, которого потенциально можно избежать.

Особое место в исследовании заняли две угрозы, которым учёные присвоили категорию «потенциал вымирания». Речь идёт о злонамеренном использовании искусственного интеллекта и ядерном конфликте, способном вызвать массовый голод.

В первом случае опасность связана в том числе с возможностью применения искусственного интеллекта для создания нового биологического оружия. Во втором — с последствиями ядерной войны, включая катастрофический дефицит продовольствия.

При этом исследователи подчёркивают, что вероятность реализации подобных сценариев до конца столетия остаётся низкой. Однако потенциальные последствия настолько разрушительны, что игнорировать эти угрозы нельзя.

Некоторые другие события, теоретически способные уничтожить человечество, в итоговый перечень не вошли. Например, учёные исключили столкновение Земли с крупным астероидом и извержение супервулкана, поскольку вероятность таких катастроф в XXI веке считается чрезвычайно низкой.

Отдельно рассматривалась возможность создания так называемой зеркальной жизни — искусственных организмов, биологические молекулы которых имеют зеркальную структуру по отношению к привычным формам жизни. Теоретически подобные организмы могут представлять серьёзную опасность для человека. Однако они пока не созданы, поэтому исследователи сочли преждевременным количественно оценивать связанные с ними риски.

Помимо двух угроз с потенциалом вымирания, специалисты выделили ещё 15 глобальных опасностей. Для каждой из них разница между благоприятным и неблагоприятным сценарием до 2100 года превышает миллиард потерянных лет здоровой жизни.

Чтобы представить масштаб, авторы предлагают сравнение с пандемией коронавируса. По их оценке, миллиард потерянных лет здоровой жизни приблизительно соответствует последствиям двух таких пандемий.

В перечень вошли загрязнение воздуха, устойчивость микроорганизмов к противомикробным препаратам, детское недоедание, изменение климата, сокращение международного финансирования здравоохранения, обычные вооружённые конфликты, чрезмерное употребление алкоголя, повышенное артериальное давление, экономическое неравенство, недостаточный уровень образования, пандемии естественного происхождения, ожирение, проблемы психического здоровья, курение и старение, сопровождающееся ухудшением здоровья.

Неожиданно первое место по величине потенциально предотвратимого ущерба среди этих 15 угроз заняло ожирение. Причём исследователи учитывали не только избыточную массу тела, но и связанные с ней факторы, включая неправильное питание и недостаточную физическую активность.

Разница между наиболее благоприятным и неблагоприятным сценариями к 2100 году составила 23,1 миллиарда потерянных лет здоровой жизни. Это сопоставимо с последствиями примерно 46 пандемий коронавируса.

Таким образом, проблема ожирения оказалась наиболее масштабной по количеству лет здоровой жизни, которые человечество потенциально может сохранить. Однако это не означает, что ожирение опаснее ядерной войны или злонамеренного использования искусственного интеллекта с точки зрения возможности глобальной катастрофы. Исследователи оценивают эти угрозы по разным критериям.

Следующие места по величине потенциально предотвратимого ущерба заняли недостаточный уровень образования и экономическое неравенство.

Моделирование показало, что повышение уровня образования может существенно уменьшить глобальное бремя заболеваний. При этом положительный эффект связан не только с улучшением здоровья людей, но и с замедлением роста населения.

Экономическое неравенство также оказалось одним из важнейших факторов, определяющих будущие потери здоровья в мировом масштабе.

Чтобы оценить общий масштаб проблемы, исследователи рассчитали суммарное бремя всех болезней и травм за период с 2025 по 2100 год при базовом сценарии развития событий. Оно составило около 246 миллиардов потерянных лет здоровой жизни, что приблизительно соответствует последствиям 500 пандемий коронавируса.

Однако авторы предупреждают, что оценки ущерба от отдельных угроз нельзя просто складывать. Многие опасности взаимосвязаны и одновременно воздействуют на одних и тех же людей. Например, несколько факторов риска могут способствовать развитию одного заболевания. Если суммировать их последствия без учёта пересечений, итоговая оценка окажется завышенной.

Именно взаимосвязь угроз стала одним из ключевых выводов исследования. Учёные считают, что борьба с отдельными заболеваниями или факторами риска без учёта общей картины не позволит эффективно защитить здоровье человечества в долгосрочной перспективе.

Вместо этого авторы предлагают три основных направления действий.

Прежде всего правительства должны создавать и финансировать системы здравоохранения, способные сохранять работоспособность и эффективно реагировать на масштабные кризисы.

Второе направление — значительное увеличение инвестиций в прорывные разработки, прежде всего в медицине, климатических исследованиях и технологиях.

Наконец, учёные предлагают создать специальную международную систему мониторинга глобальных угроз здоровью XXI века. Она должна постоянно отслеживать возникающие опасности, оценивать изменения рисков и обновлять прогнозы по мере появления новых данных.

Редакторы The Lancet в сопровождающей публикации подчеркнули, что важнейшая заслуга исследования заключается в переходе от анализа отдельных факторов вреда к комплексной оценке угроз для всего человечества.

«Неприятная реальность заключается в том, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, многочисленны, сложны и трудноразрешимы», — отмечают редакторы журнала.

По их мнению, представленная работа может стать основой для новых мер на международном, региональном и национальном уровнях. Но для этого необходимо существенно расширить представления о том, где находятся самые серьёзные опасности для здоровья людей.

Главный вывод исследователей состоит в том, что будущее человечества определяется не только вероятностью глобальных катастроф, но и готовностью общества предотвращать их последствия. Даже там, где опасность кажется неизбежной или слишком масштабной, своевременные решения способны сохранить миллиарды лет здоровой человеческой жизни.

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