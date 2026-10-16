Юрские глины с характером: почему оползни в Подмосковье неизбежны

В Московской области, оказывается, тоже бывают оползни — и не где-нибудь в далёких горах, а прямо у рек, по берегам которых мы гуляем и ловим рыбу. Ученые Елена Крахина и Владимир Экзарьян из Российского государственного геологоразведочного университета решили разобраться, почему одни склоны сползают по чуть-чуть, а другие устраивают настоящие обвалы. И знаете что? Всё зависит от того, что у земли «под кожей» — какие породы залегают в основании склона.

Если коротко, причин три. Первая — рыхлые песчано-глинистые отложения, оставшиеся от ледников и рек. Это молодые, несерьёзные грунты: они сползают понемногу, на пару метров в глубину, зато любят растягиваться на сотни метров вдоль берега. Вторая — юрские глины, которым около 150 миллионов лет. Они богаты минералом монтмориллонитом, который жадно впитывает воду и разбухает. Из-за этого склоны могут «поехать» на глубину больше десяти метров, а то и на все пятьдесят. Именно такие оползни встречаются у деревень Гололобово и Быковка — там глина выдавливает целые блоки породы, как тесто из-под скалки. Третья — карбонатные породы с тонкими глинистыми прослойками, которые любят пошалить на левом берегу Оки: там оползни фронтальные, широкие, с террасами, похожими на гигантские ступени.

Самое интересное, что оползни в Подмосковье — это не просто геологическая экзотика. Они реально угрожают мостам, трубам, линиям электропередачи и даже историческим памятникам. А ещё они любят подкрадываться к берегам рек Сетунь, Пахры, Клязьмы, Десны и даже Москвы-реки. Где-то виновата речная эрозия, где-то — подземные воды, а где-то — мы сами, когда ставим на склоне очередной дом или прокладываем дорогу. Учёные насчитали, что больше всего оползней — на юго-востоке и юге области, там, где рельеф активнее, а породы «нервничают».

Хорошая новость: не все оползни представляют угрозу в данный момент. Многие из них уже покрылись дёрном и травой, а это верный признак того, что склон успокоился. Но есть и такие, где стенки срыва свежие, а значит, в любой момент может рвануть снова. Но если вы живёте на берегу реки или собираетесь строить дом на склоне, стоит поинтересоваться, что там под ногами — вдруг это те самые юрские глины, которые только и ждут дождя, чтобы устроить вам сюрприз. В общем, геология — наука не только про камни, но и про то, как не оказаться внизу склона вместе с собственным забором.

Исследование опубликовано в журнале «Известия высших учебных заведений. Геология и разведка»

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