 

Трамп заявил, что не намерен применять ядерное оружие против Ирана и проводить наземную операцию

16.10.2026, 4:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что не намерен применять ядерное оружие против Ирана и не предполагает размещения американских сухопутных войск на территории Исламской республики Иран.

Отвечая на вопрос о возможности применения против Ирана американской авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб», Трамп подчеркнул, что речь идет о неядерном оружии. «Я бы не стал применять ядерное оружие. В этом нет необходимости. Мы – самая мощная ядерная держава в мире», – заявил президент.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные рассматривают возможность применения MOAB при возобновлении ударов по Ирану. Это один из самых мощных неядерных авиационных боеприпасов в американском арсенале.

Кроме того, Трамп сообщил Newsmax, что США ведут переговоры с Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений. «Я бы очень хотел добиться ядерного разоружения, если это возможно. Мы действительно говорим об этом с Россией и Китаем», – заявил он. По словам Трампа, Китай может догнать США по ядерному потенциалу в течение пяти лет.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

16.10 / Собрать историю рода за 6 шагов: руководство для начинающих

16.10 / Юрские глины с характером: почему оползни в Подмосковье неизбежны

15.10 / Учёные выяснили, насколько может быть опасен град для самолётов

15.10 / «Свидание электронов»: зафиксировали эффект группировки при туннелировании через атом

15.10 / Александр Невзоров признан в России «террористом и экстремистом»

15.10 / Меньше некоторых вирусов: в океане нашли крошечный организм, который оказался на границе между жизнью и неживой природой

15.10 / Трамп решил не транслировать расстрел Нидаля Хасана в прямом эфире

15.10 / Не только ядерная война: эксперты выявили две угрозы, способные привести к вымиранию человечества

15.10 / Камень Исаакиевского собора: раскрыт механизм формирования гранита рапакиви

15.10 / В России запретят Олимпийские игры из-за пропаганды древнегреческих идолов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике