Трамп заявил, что не намерен применять ядерное оружие против Ирана и проводить наземную операцию

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что не намерен применять ядерное оружие против Ирана и не предполагает размещения американских сухопутных войск на территории Исламской республики Иран.

Отвечая на вопрос о возможности применения против Ирана американской авиабомбы GBU-43/B MOAB, известной как «мать всех бомб», Трамп подчеркнул, что речь идет о неядерном оружии. «Я бы не стал применять ядерное оружие. В этом нет необходимости. Мы – самая мощная ядерная держава в мире», – заявил президент.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные рассматривают возможность применения MOAB при возобновлении ударов по Ирану. Это один из самых мощных неядерных авиационных боеприпасов в американском арсенале.

Кроме того, Трамп сообщил Newsmax, что США ведут переговоры с Россией и Китаем о сокращении ядерных вооружений. «Я бы очень хотел добиться ядерного разоружения, если это возможно. Мы действительно говорим об этом с Россией и Китаем», – заявил он. По словам Трампа, Китай может догнать США по ядерному потенциалу в течение пяти лет.

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