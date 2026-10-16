На Камчатке произошло мощное землетрясение магнитудой 7

В пятницу, 16 октября, на полуострове Камчатка на Дальнем Востоке РФ произошло землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По сведениям агентства Reuters, очаг землетрясения находился на глубине около 140 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Сведений об угрозе цунами также нет.

Камчатка расположена в зоне высокой сейсмической активности на тихоокеанском Огненном кольце, где регулярно происходят сильные землетрясения.

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