Специалисты МГНЦ впервые в России изучили заболевания, связанные с геном MORC2

Ген MORC2 кодирует белок, который регулирует работу многих других генов, в том числе помогает «выключать» те из них, которые клетке в данный момент не нужны. Особенно активно этот ген работает в тканях эмбриона и во взрослой нервной системе, поэтому нарушения в нем, прежде всего, сказываются на развитии и работе нервной системы. Этот ген впервые удалось связать с заболеваниями человека в 2015 году.

Патогенные варианты в гене приводят к двум разным заболеваниям: болезни Шарко-Мари-Тута, тип 2Z и недавно описанному синдрому DIGFAN (задержка развития, нарушение роста, дисморфизм лица и аксональная нейропатия), который включает в себя широкий спектр клинических проявлений, значительно различающихся у пациентов. Детей с этим синдромом зачастую наблюдают разные специалисты, поскольку спектр предполагаемых диагнозов очень широкий: от спинальной мышечной атрофии до синдрома Ли и других нейродегенеративных заболеваний. В связи с этим диагностика синдрома, связанного с геном MORC2, часто значительно откладывается, и пациенты долгое время находятся в неведении о причинах своей болезни, что создает значительное психологическое напряжение в семьях.

Болезнь Шарко-Мари-Тута тип 2Z и синдром DIGFAN относятся к редким во всем мире: описанных случаев пока немного, поэтому каждое новое наблюдение помогает лучше понять, как проявляются эти заболевания. Результаты нового исследования специалистов лаборатории нейрогенетики и сотрудников других отделов Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, а также зарубежных лабораторий опубликованы в журнале «Journal of medical genetics». Исследование выполнено в рамках темы госзадания Министерства науки и высшего образования России «Изучение молекулярно-генетических механизмов клинического разнообразия наследственных заболеваний нервной системы».

Специалисты МГНЦ исследовали выборку из 16 пациентов в возрасте от 2 до 53 лет. У 13 из них установили синдром DIGFAN, у оставшихся трех – болезнь Шарко-Мари-Тута.

У большинства пациентов с синдромом DIGFAN первые симптомы появились еще в первый год жизни, при этом медианный возраст обследования пациентов составлял 8 лет. До молекулярной диагностики пациентам с DIGFAN ставили различные диагнозы в зависимости от преобладающих клинических признаков. Наиболее частыми диагнозами среди них были болезни с совершенно разными уровнями поражения нервной системы. У трех пациентов с болезнью Шарко-Мари-Тута заболевание проявилось в старшем возрасте, в 23, 20 и 16 лет.

Молекулярно-генетическая диагностика, включавшая в том числе полноэкзомное и полногеномное секвенирование, выявила 11 различных вариантов нуклеотидной последовательности в гене MORC2. Научные сотрудники МГНЦ провели функциональный анализ выявленных вариантов с целью оценки их влияния на белок и установили, что только один вариант (p.Ser87Leu) значительно снижает уровень белка MORC2.

У пациентов с синдромом DIGFAN отмечались разные ведущие клинические признаки, то есть те, на которые в первую очередь обращали внимание как врачи, так и сами пациенты. Также специалисты отмечали случаи с относительно мягким течением болезни. В связи с таким выраженным разнообразием клинической картины исследователи МГНЦ решили объединить свои данные со всеми ранее опубликованными случаями, ассоциированными с вариантами в гене MORC2, и провели кластерный анализ по неврологическим признакам. Он показал, что заболевания, связанные с геном MORC2 и проявляющиеся в раннем возрасте, можно разделить на две основные клинические группы. В одну группу вошли пациенты с преимущественным поражением нервно-мышечного аппарата, в другую – с преобладанием поражения центральной нервной системы.

Заведующая лабораторией нейрогенетики МГНЦ, к.м.н., доцент Айсылу Фанзировна Муртазина: Подробное изучение клинических признаков заболеваний, особенно таких редких, как болезней, связанных с геном MORC2, а также выделение подгрупп этих состояний в зависимости от преобладающих признаков позволит повысить настороженность врачей и сократить срок поиска причины. На сегодняшний день патогенетическая терапия для этих заболеваний отсутствует. Тем не менее при любых состояниях необходимо четко понимать, какие органы и системы затрагиваются, особенно когда заболевания являются мультисистемными. Поэтому ранняя установка молекулярно-генетической причины позволяет своевременно проводить необходимые профилактические мероприятия.

Фото: МГНЦ

Источник: Минобрнауки России

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