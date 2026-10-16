Первоклассники читают почти как взрослые: ученые раскрыли секрет быстрых движений глаз

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ совместно с зарубежными коллегами показали, что в конце первого класса у детей уже сформирован один из важных навыков движений глаз при чтении. Они, как и взрослые, быстро адаптируют длину саккад — быстрых скачков взгляда — к длине слов в предложениях. При этом место, куда приземляется взгляд, у детей смещено к началу слова, в отличие от взрослых, которые смотрят в середину слова. Чем выше беглость чтения, тем ближе эта позиция к центру. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology.

Чтение требует слаженной работы зрительной системы, внимания и языковых знаний. При этом взгляд читателя не движется по строке плавно: он перемещается серией быстрых скачков — саккад, между которыми происходят остановки для сбора информации, или фиксации. Для эффективного чтения важно не только быстро перемещать взгляд от одного слова к другому, но и выбирать, в какой части слова остановиться. Для взрослых читателей такой оптимальной позицией обычно считается область около центра слова: она дает зрительной системе доступ к информации сразу с обеих сторон от точки фиксации и облегчает распознавание слова.

До сих пор оставалось неясно, как именно этот навык формируется в процессе обучения чтению. Возникает ли он практически сразу, когда ребенок осваивает чтение, или постепенно меняется по мере накопления опыта? Чтобы разобраться в этом, ученые из НИУ ВШЭ, Университета Роял Холлоуэй и Университета Миддлбери исследовали движения глаз детей, оканчивающих первый класс, и сравнили полученные результаты с данными предыдущего исследования взрослых читателей.

В эксперименте приняли участие 72 ребенка в возрасте от 7 до 9 лет. Дети читали про себя наборы предложений, содержащих слова разной длины. В некоторых наборах все слова имели одинаковую длину — три, четыре или пять букв, в других длина слов варьировалась от трех до пяти букв. Во время чтения айтрекер регистрировал движения глаз исследуемых. Ученые анализировали две характеристики — длину саккады и начальную позицию приземления взгляда на слове, то есть место, в котором взгляд оказывался после скачка к очередному слову.

Дополнительно исследователи оценивали скорость чтения реальных слов и псевдослов с помощью теста НОЧь, а также отношение детей к чтению с помощью опросника ERAS. Это позволило проверить, связаны ли особенности движений глаз с индивидуальным уровнем сформированности навыка чтения.

Результаты показали, что уже в конце первого класса дети умеют гибко планировать движения взгляда. В предложениях с короткими словами они совершали более короткие саккады, а в предложениях с длинными — более длинные. Эта адаптация происходила очень быстро: дети демонстрировали соответствующий паттерн уже с первого предложения в каждом наборе. Таким образом, сама способность учитывать длину слова при планировании движения глаз к концу первого класса уже проявляется так же, как и при взрослом чтении.

При этом место фиксации у детей и взрослых заметно различалось. В предыдущем исследовании взрослые читатели при работе со словами из четырех и пяти букв чаще направляли взгляд в область их центра — в оптимальную для восприятия позицию. Дети в тех же условиях систематически приземляли взгляд ближе к началу слова. Для пятибуквенных слов разница между детьми и взрослыми достигала почти одной буквы. Иными словами, к концу первого класса ребенок уже умеет выбирать, насколько далеко переместить взгляд в зависимости от длины слова, но еще не полностью использует ту же точку фиксации, что и опытный взрослый читатель.

Особенно важной оказалась связь этой характеристики с беглостью чтения. Чем быстрее ребенок читал слова и псевдослова, тем ближе к центру слова располагалась начальная позиция приземления взгляда. Это позволяет предположить, что стратегия управления взглядом меняется вместе с развитием навыка чтения: по мере того как распознавание слов становится более автоматизированным, точка фиксации постепенно смещается от начала к более оптимальной центральной позиции.

Движения глаз могут стать одним из объективных показателей того, насколько сформировалась беглость чтения, особенно если сопоставлять их со скоростью чтения слов и псевдослов. В перспективе такие показатели могут помочь точнее выявлять детей, которым чтение дается сложнее, в том числе при риске дислексии, и понять, на каком именно этапе обработки текста возникают трудности. Это важно для разработки более точных моделей обучения чтению и раннего выявления проблем, связанных не только с распознаванием слов, но и с их обработкой в тексте.

Татьяна Еремичева, один из авторов статьи, стажер-исследователь Центра языка и мозга НИУ ВШЭ

Полученные данные помогают точнее описать переход от медленного и требующего значительных усилий чтения к более автоматизированному. Исследование показывает, что разные компоненты зрительной стратегии чтения развиваются не одновременно: способность учитывать длину слова при планировании саккады у детей к концу первого класса уже близка к взрослому паттерну, тогда как выбор оптимальной точки фиксации продолжает совершенствоваться вместе с ростом беглости чтения.

В дальнейшем ученые планируют включить в эксперименты дополнительные возрастные группы и другие языки. Это позволит проследить, как меняются стратегии движения глаз на разных этапах освоения чтения, и определить, какие закономерности являются общими для разных языков, а какие зависят от особенностей конкретной письменной системы.

Источник: НИУ ВШЭ

Изображение: разработано Мagnific.

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