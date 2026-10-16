Министерство юстиции РФ обновило реестр «иноагентов», включив в него певицу Наоко

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16.10.2026, 16:48, Разное
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Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него певицу и солистку группы «Стоптайм» Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, и ее мужа, гитариста группы Александра Орлова.

Также в список попало движение «Малиновый клин – независимая Кубань».

По версии министерства, Логинова и Орлов распространяли материалы «иноагентов» и нежелательных в РФ организаций, а также недостоверную информацию о действиях властей РФ и выступали против российского вторжения в Украину. В отношении Логиновой отдельно указано, что она проживает за пределами России.

Движение «Малиновый клин» выступает за независимость Кубани. В 2024 году Верховный суд РФ признал его подразделением «Форума свободных государств постРоссии» и объявил террористической организацией.


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