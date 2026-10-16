Ученые выяснили, что вредит психике подростков сильнее чем телевизор и недостаток спорта

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16.10.2026, 17:01, Разное
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Многочасовое пребывание за школьной партой представляет для душевного равновесия подростков куда большую опасность, чем долгое сидение перед экраном или отказ от активных игр. К такому заключению пришла научная группа из Пекинского педагогического университета, пишет Газета.ру. Специалисты опубликовали итоги масштабного анализа, в ходе которого были изучены сведения о тысячах британских школьников.

Для измерения баланса активности исследователи ввели специальный коэффициент PASTBI. Он показывает отношение минут, затраченных на спорт, к часам, проведенным в статичном положении. Первичный сбор данных о распорядке дня проводился, когда участникам было четырнадцать лет. Спустя трехлетний интервал эксперты оценили уровень их психологического напряжения. У детей с нормальным индексом массы тела высокий показатель этого соотношения закономерно приводил к снижению вероятности развития ментальных расстройств.

Однако у школьников, имеющих избыточную массу или признаки ожирения, эта схема работала иначе. Для них легкие прогулки или умеренные нагрузки не давали выраженного терапевтического эффекта. Положительная динамика в плане снижения тревожности наблюдалась лишь при выходе на пиковые значения интенсивности тренировок. По мнению авторов, виной тому выступают телесный стыд и социальная стигматизация, которые мешают полным детям раскрепощенно проявлять себя на людях.

В ходе детального изучения разных видов статичного времяпрепровождения выявился еще один любопытный факт. Оказалось, что пассивное нахождение перед монитором гораздо меньше бьет по психике, чем активная умственная деятельность. Подготовка к урокам и чтение оказались связаны с риском душевного дискомфорта в одиннадцать раз сильнее, чем просмотр видеоконтента.

Авторы поясняют, что выполнение домашних заданий служит прямым маркером колоссального академического прессинга. Ожидания старших, страх провалить экзамены, постоянная конкуренция в коллективе и тотальный дефицит личного времени быстро истощают умственные силы ребенка. В таких условиях учебный процесс из инструмента развития превращается в фактор хронического нервного истощения.

Несмотря на то, что базой для выводов послужила когорта британских учащихся, выявленные паттерны актуальны для молодежи в любой точке мира. Специалисты полагают, что внедрение коротких физических пауз в процесс многочасовой подготовки к занятиям способно стать эффективным щитом, защищающим детское ментальное состояние от губительных перегрузок.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Scientific Reports.

Изображение: разработано Мagnific.


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