Россия наносит удары по энергосистеме Украины, отключения в Киеве и восьми областях

Ночью и утром в пятницу, 16 октября, российские дроны атаковали энергетические объекты Украины, вызвав отключения электричества в Киеве и восьми областях; в Волынской области погиб один человек и восемь ранены, пишет НЭК «Укрэнерго» и глава Волынской ОВА Роман Романюк.

В «Укрэнерго» уточнили, что отключения зафиксированы в Киеве, Киевской, Волынской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. В ряде регионов до конца суток действуют графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Компания призвала по возможности ограничить использование мощных электроприборов в часы пик с 16:00 до 22:00.

По данным Волынской областной военной администрации, без электроснабжения остаются около 270 тысяч абонентов, аварийно-восстановительные работы продолжаются. Во время утренних атак пострадал гаражный кооператив в Луцкой громаде, где горит хозяйственное здание; предварительно, без жертв.

На частном предприятии «Агрофрукт ЛТД» в Маневичах (Волынская область) один человек погиб и восемь получили травмы, на территории возник пожар. Как уточняет ОВА, предприятие входит в состав Polko Group, его конечные бенефициары – граждане Польши Славомир Мирослав Полковский и Ярослав Полковский.

Местные власти ранее предупреждали о возможной угрозе выброса аммиака на одном из объектов в Маневичах, однако позднее глава Волынской ОВА заявил, что резервуар аммиака не поврежден, сработала система защиты, утечки нет и угрозы для жителей не существует.

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