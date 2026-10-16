Прокуратура Рима начала расследование против Исраэля Каца и Эяля Замира из-за флотилий «Сумуд»

Прокуратура Рима сообщила в пятницу, 16 октября, что министр обороны Израиля Исраэль Кац, начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир, а также высокопоставленные чины армии, полиции и Управления тюрем включены в число подозреваемых по делу о жестоком обращении с участниками флотилий, направлявшихся в сектор Газа.

Ранее расследование велось только в отношении министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира. Помимо Каца и Бен Гвира, прокуратура назвала еще 12 подозреваемых.

Согласно итальянской прокуратуре, дело касается подозрений в пытках, похищении, причинении телесных повреждений, грабеже и порче имущества при перехвате израильскими силами флотилий в 2025 и 2026 годах.

Расследование было начато по жалобам 50 граждан Италии, задержанных израильскими властями после двух рейсов Global Sumud Flotilla – в сентябре-октябре 2025 года и в апреле-мае 2026 года.

Израиль отвергает эти обвинения. В Управлении тюрем заявили, что задержанные содержались в соответствии с законом, с соблюдением их базовых прав, и получали необходимую медицинскую помощь.

В июне итальянская прокуратура направила Израилю запрос о правовой помощи для установления обстоятельств событий и личной ответственности причастных. Был ли получен ответ, не сообщается. Прокуратура также провела консультации в Евроюсте, поскольку аналогичные расследования в связи с теми же двумя флотилиями ведутся и в других европейских странах.

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