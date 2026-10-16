Музейный детектив: крупнейшие раки Северной Америки найдены не в реках

То, что началось как рядовой биологический мониторинг в штате Кентукки, переросло в масштабное расследование, позволившее оценить истинные габариты пресноводной фауны. Кейтлин Блумер, ассистент-профессор Иллинойсского университета, извлекла из грязи огромного рака, которого коллектив сразу прозвал «Крауцилла». Уверенная, что это абсолютный рекорд, исследовательница представила находку коллеге, но столкнулась со скепсисом. Опытный биолог лишь усмехнулся, заявив, что в своей практике вылавливал экземпляры и крупнее.

Этот профессиональный спор быстро вышел за пределы одного кампуса. Блумер инициировала масштабный поиск, связавшись с хранителями зоологических коллекций и кураторами музеев по всей территории США. Специалисты вооружились штангенциркулями и приступили к измерению законсервированных образцов. Итогом этой работы, опубликованной в журнале Ecology, стал рейтинг из двадцати крупнейших особей, относящихся к восемнадцати различным видам.

Оригинальная «Крауцилла» в итоге не возглавила национальный список, однако вошла в топ-20, заслужив особое уважение как единственный роющий вид среди гигантов.

Абсолютным рекордсменом признан теннессийский бутылочный рак. Панцирь этого экземпляра, пойманного еще в 2011 году доктором Заком Лафманом и сохраненного в Университете Уэст-Либерти, достигает 86,6 миллиметра. Как отмечает биолог Закари Грэм, длина одного лишь панциря сопоставима с размером пластиковой карты, а с учетом усов и клешней животное растянется почти на ширину листа блокнота. Значительный вклад в поиск внесли также Смитсоновский институт и Иллинойский музей естественной истории, предоставившие четыре и шесть образцов из топ-20 соответственно.

Помимо составления рейтинга, ученые попытались решить более глубокую биологическую проблему. Анализ данных выявил неожиданный факт: несмотря на разницу в ареалах и условиях обитания, североамериканские раки словно упираются в невидимый потолок. Большинство гигантов останавливаются в развитии на отметке около 80 миллиметров. Это наблюдение резко контрастирует с мировой фауной, где, например, тасманийские гигантские раки могут достигать гораздо больших размеров.

Исследователи проверили влияние внешних факторов. Они сопоставляли максимальные габариты с географической широтой, уровнем растворенного кислорода в воде и типом донного субстрата, однако никакой явной закономерности обнаружить не удалось.

В связи с отсутствием внешних причин команда выдвинула гипотезу о внутреннем, физиологическом барьере. По мнению ученых, лимит роста может диктоваться самой анатомией животных. Вероятным ограничителем выступает экзоскелет — твердый наружный панцирь. Специфическое строение хитиновой оболочки или особенности крепления мышц могут создавать непреодолимые физические препятствия для дальнейшего укрупнения тела. На данный момент это остается лишь предположением, требующим детального изучения физиологии этих существ.

Данный казус наглядно демонстрирует пробелы в знаниях о местной природе. По словам Блумера, рак — один из самых узнаваемых обитателей американских ручьев, знакомый каждому с детства, однако базовые факты их биологии все еще остаются тайной. Важную роль в этом открытии сыграли музейные фонды. Без возможности сравнить исторические экземпляры, сохраненные на протяжении десятилетий, ученые не смогли бы сформулировать вопрос о биологическом лимите, ответ на который невозможно найти только в ходе полевых вылазок. Спор о «Крауцилле» фактически открыл новое направление для изучения факторов, формирующих габариты знакомых всем пресноводных обитателей.

Результаты работы ученых опубликованы в журнале Ecology.

Изображение: разработано Мagnific.

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