 

USB-C концентратор Elecom получил поворотный диск и обрел необычные возможности

16.10.2026, 15:03, Разное
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Японская компания Elecom представила необычный концентратор DST формата «8 в 1» с крупным поворотным диском и 4 программируемыми кнопками, превратив неприметный разветвитель в настольный контроллер, который всегда под рукой. Новинка решает проблему нехватки разъемов и расширяет возможности управления компьютером. Внутри предусмотрен порт USB-C и 2 высокоскоростных порта USB-A, HDMI, Ethernet 1000 Мб/с, слоты для карт памяти SD и аудиоджек 3,5 мм. Соединение с компьютером выполняется по кабелю USB-C со скоростью 5 Гбит/с.

На передней грани корпуса размещены 4 настраиваемые клавиши и физический вращающийся диск. Такие регуляторы ценятся энтузиастами — их часто используют для программ, вроде AutoCAD, Revit, Illustrator или Photoshop. В профессиональной среде такой энкодер незаменим для покадровой прокрутки видео и плавного масштабирования чертежей в CAD. Настройка выполняется через утилиту Elecom Mouse Assistant, позволяя выключать микрофон и веб-камеру, менять громкость, приближать рабочую зону или вставлять заготовленный текст.

В японских обзорах гаджет называют контроллером для левой руки. Местные художники держат стилус в ведущей руке, а свободной рукой отменяют действия, меняют размер кисти и поворачивают холст. Концепция напоминает давний эксперимент Microsoft с Surface Dial, поддержку которого позже прекратил Photoshop. Сегодня нишу заняли пульты вроде Logitech MX Creative Console за 199 долларов, приставки Elgato Stream Deck и пульты TourBox. Японский бренд предлагает практичный гибрид всего за 87 долларов. Гаджет уже дебютировал в Японии и поддерживает актуальные версии Windows и macOS.Источник &#8212 Techspot


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