Новое исследование: белок, способствующий развитию рака, также может быть ключом к борьбе с ним

Исследователи из лаборатории Колд-Спринг-Харбор (CSHL) выявили парадоксальную роль белка, который традиционно связывают с прогрессированием злокачественных новообразований. Оказалось, что стимуляция этого фактора в клетках иммунной системы способна кардинально повысить их способность атаковать опухоль. Данное открытие формирует потенциальную базу для терапии форм рака, которые не поддаются стандартным методам лечения.

В центре внимания научной группы оказался рецептор PPARD. Этот транскрипционный фактор управляет активностью генов, отвечающих за клеточное дыхание и утилизацию липидов для получения энергии. Доцент CSHL Семир Бейяз поясняет, что принципы выживания раковых клеток и лимфоцитов во многом схожи, так как они подчиняются единым биохимическим законам. Ученые установили, что если злокачественные образования используют PPARD для собственного роста, то запуск этого же механизма в иммунных клетках дает противоположный результат. Активация белка заставляет лимфоциты интенсивнее сжигать жир, что резко повышает их «клеточную пригодность» и позволяет менять микроокружение опухоли в пользу защитных сил организма.

Для проверки этой гипотезы на человеческом организме специалисты обратились к CAR-T клеткам. Это лимфоциты, которые проходят генетическую модификацию для точечного поиска и уничтожения злокачественных тканей. Команда исследователей активировала PPARD в таких модифицированных клетках и применила их против колоректального рака. Эксперименты проводились на органоидах — миниатюрных копиях опухолей, выращенных из тканей пациентов, а также на человеческих клетках, имплантированных лабораторным мышам. В обоих сценариях Т-клетки с активированным жиросжиганием смогли затормозить или полностью остановить деление раковых клеток. По словам Бейяза, изменение способа получения энергии защитными клетками способно сделать современные методы иммунотерапии значительно результативнее.

Первоначальной мишенью стал колоректальный рак, который в настоящее время является основной причиной летальности от онкологии у людей младше пятидесяти лет. Многие пациенты с агрессивными формами этого заболевания остаются без эффективных опций, когда классическая химиотерапия и существующие виды иммунотерапии не дают нужного эффекта. Однако в ходе работы выяснилось, что подход имеет более широкий охват. Активация метаболического пути подтвердила свою результативность также при лечении меланомы, рака молочной железы и злокачественных опухолей яичников. Это указывает на то, что повышение метаболической выносливости лимфоцитов может стать универсальной стратегией против опухолей, устойчивых к медикаментам.

Руководитель группы полагает, что описанные результаты — это лишь начальный этап в поиске путей усиления иммунного ответа. Возможности данного метода выходят за пределы онкологии. В данный момент лаборатория изучает применение этого механизма для борьбы с эндометриозом — хроническим воспалением, затрагивающим примерно каждую десятую женщину. Подобно трудноизлечимому колоректальному раку, эта патология остается серьезной клинической проблемой, так как доступные способы терапии зачастую не приносят долгосрочного облегчения.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology

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