 

«Мы продали права телеканалу НТВ»: Трамп объяснил отмену трансляции расстрела военного, убившего 13 сослуживцев

16.10.2026, 11:15, Разное
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По словам американского президента Дональда Трампа, российский телеканал первым связался с Пентагоном и приобрёл эксклюзивные права на показ казни бывшего майора армии США Нидаля Хасана. Предложение НТВ оказалось настолько выгодным, что перебило аналогичные запросы из Ирана и Саудовской Аравии.

«Неудачники из CNN хотели получить бесплатную картинку, но, к счастью, у нас нашлись партнеры в России, которые знают толк в настоящем телевидении. Пит (министр обороны США Пит Хегсет – прим. ред.) лично провел переговоры. Нам хорошо заплатили, это отличная сделка. На эти деньги мы сможем помочь штату Теннесси и нанять расстрельную команду для Кристы Пайк», – заявил Трамп.В пресс-службе НТВ покупку телевизионных прав не комментировали, но анонимный источник из руководства канала сообщил, что подобный телепродукт позволит разнообразить эфирную сетку, состоящую на 90% из сериалов про полицейских. Перед началом трансляции зрителям покажут ток-шоу, в котором эксперты обсудят моральную деградацию западного общества.

Трансляцию казни покажут 3 декабря сразу после финала сериала «Невский: Наследство Архитектора». Сообщается, что генеральным спонсором показа выступит отечественный производитель мази от радикулита «СтопПрострел».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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