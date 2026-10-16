Гранитный камень на пороге дома: как находка жителя дельты Нила привела к открытию статуй фараона

Обычная подготовка почвы перед жилищем в египетской провинции Гарбия обернулась масштабным историческим событием. Местный земледелец, обрабатывая участок в селении Бехбейт-эль-Хагар, наткнулся на массивный фрагмент розового гранита, испещренный древними письменами. Понимая ценность находки, он передал ее специалистам по охране памятников. После первичной экспертизы, подтвердившей археологическую важность камня, Высший совет по древностям Египта незамедлительно инициировал спасательные работы на данном участке.

В ходе экстренных земляных работ исследователям открылась первая колоссальная голова правителя. На фараоне высечена двойная корона, символизирующая единство Верхнего и Нижнего Египта. Однако окончательную идентификацию дал фрагмент спинной пилона, где сохранилась царская титулатура и имя Гора — «Horus Ka Nakht Mery Maat». Высота изваяния лица составляет 5,25 фута, что позволяет экспертам реконструировать первоначальный рост всей фигуры — около 28 футов.

Вскоре была извлечена и вторая монументальная скульптура, представляющая собой голову и торс высотой порядка 8 футов. Правитель облачен в царский немес — традиционный полосатый плат с длинными лентами на затылке. Хотя нижняя часть фигуры и постамент отсутствуют, а осколков от них на территории не найдено, антропометрические черты обоих артефактов демонстрируют поразительное сходство. В дополнение к этому на соседнем гранитном блоке выявлена посвятительная надпись. Иероглифы гласят, что перед ними — владыка объединенных земель и сын божества Ра.

На данный момент артефакты проходят детальное изучение, а раскопки в Бехбейт-эль-Хагаре не завершены. По словам исследователей, продолжение работ позволит прояснить взаимное расположение монументов и их связь с местной храмовой архитектурой.

Эта местность уже знаменита руинами крупного святилища богини Исиды и множеством архитектурных деталей из розового камня. Обнаруженные колоссальные фигуры в очередной раз подчеркивают исключительный статус этого региона в эпоху фараонов. Вся эта цепочка событий началась лишь благодаря бдительности местного жителя, который не оставил древний камень без внимания.

Изображение: разработано Мagnific.

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