 

ВСУ — ночью перехвачены 114 беспилотников. МО РФ — сбиты 644 БПЛА

16.10.2026, 9:18, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 16 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 149 ударных БПЛА (108 из них реактивные). Украинские ПВО заявляют о перехвате 114 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 24 локациях и падения обломков в 14 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Черкасской, Запорожской и Одесской областях, есть раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 16 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 644 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, московским регионом, Ленинградской областью, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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