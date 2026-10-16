 

Из-за массовых оскорблений Илон Маск забанил всех украинцев в X

16.10.2026, 9:15, Разное
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Американский миллиардер Илон Маск принял решение заблокировать аккаунты всех граждан Украины X (бывший Twitter) на три месяца. На этот шаг самый богатый человек в мире пошёл из-за поведения украинцев, которые за последние дни опубликовали более 10 тысяч оскорбительных комментариев с социальной сети.

«Я не намерен терпеть этот запредельный уровень хамства, который перешёл все границы разумного. Вы дошли до того, что облили грязью мою любимую маму, поэтому теперь вы сможете только читать», – написал Маск в своём официальном аккаунте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал немедленно разблокировать всех украинцев и дал Маску сутки на принесение извинений.

«Илон, у тебя есть 24 часа, чтобы публично покаяться. Если этого не произойдёт, то к тебе приедут крепкие ребята, которые помогут тебе начать уважать Украину», – сказал Зеленский в эфире телеканала CNN. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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