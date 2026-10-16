Бодрость с подвохом: специалист развеяла мифы о пользе и безопасности напитка, которым заменяют кофе

Многие люди, стремящиеся исключить из рациона привычный кофе, отдают предпочтение напитку на основе перетертых листьев зеленого чая — матче. Тем не менее, как полагает гастроэнтеролог Дарья Липовая Клиники «Екатерининская», подобное решение способно принести организму больше сложностей, чем пользы. По мнению специалиста, которое она озвучила «Газете.ру», порошковый концентрат насыщает организм внушительной дозой кофеина, катехинов и аминокислоты L-теанина.

Специалист поясняет, что именно L-теанин трансформирует стимулирующий эффект. В отличие от кофейного всплеска, который стремительно нарастает и так же быстро исчезает, чайный алкалоид действует более плавно. Однако считать этот продукт бесконечным источником жизненных сил — заблуждение. Липовая подчеркивает, что итоговое содержание кофеина в порции напрямую зависит от сорта сырья и объема чашки, зачастую не уступая показателям крепкого эспрессо.

Помимо обманчивого прилива сил, напиток способен доставить неприятности пищеварительной системе. Сочетание кофеина и вяжущих танинов выступает мощным раздражителем для слизистой оболочки, что нередко оборачивается приступами изжоги, чувством дурноты и общим дискомфортом в животе.

В связи с этим эксперт настаивает на строгих ограничениях. От употребления матчи следует воздержаться лицам, страдающим от рефлюксной патологии, гастрита или язвенных поражений. Специалист также предупреждает, что танины активно связывают железо, создавая серьезный риск для пациентов со склонностью к анемии. Чтобы снизить пагубное влияние, употреблять напиток стоит исключительно после приема пищи, придерживаясь лимита в одну или две порции за сутки. При этом медик напоминает, что порошковый чай не является панацеей: он не способен компенсировать дефицит ночного отдыха и нерегулярный рацион.

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