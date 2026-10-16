Ученые ИЯИ РАН и КБГУ запатентовали новые сцинтилляторы для нейтринных исследований мирового уровня

Совместный научный коллектив Института ядерных исследований РАН и Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова и получил два патента на металлсодержащие жидкие органические сцинтилляторы.

Сцинтиллятор — это такое вещество, которое «включает» слабую вспышку света, когда через него пролетает частица (например, гамма-квант, электрон, альфа-частица). Само явление такой световой вспышки называют сцинтилляцией.

Работы ведутся по проекту «Разработка новых методов исследований в физике и астрофизике нейтрино» (2025–2027) — продолжению проекта «Новые методы исследования безнейтринного двойного бета-распада» (2022–2024).

Первый патент (№ 2859389) — цирконийсодержащий сцинтиллятор с изотопом Zr-96. На сегодняшний день это уникальная разработка: жидкий органический сцинтиллятор с растворенным цирконием не создавал еще никто в мире, и аналогов в России не существует. Его преимущество в том, что стабильный изотоп Zr-96 выпускает АО ПО «Электрохимический завод», что открывает путь к крупномасштабному эксперименту с большой массой изотопа. Второй патент (№ 2861998) — неодимсодержащий сцинтиллятор на основе карбоксилатного комплекса неодима, завершающий цикл исследований предыдущего проекта и показавший высокий световыход.

Результаты проекта позволят вывести Россию на лидирующую позицию в области разработки детекторов на основе жидких металлсодержащих органических сцинтилляторов для экспериментальной физики, а также в области эффективности алгоритмов восстановления событий, связанных с нейтрино высоких энергий.

Как подчеркивает научный руководитель проекта, ученый секретарь ИЯИ РАН, старший научный сотрудник совместной лаборатории «Астрофизика и физика космических лучей», кандидат физико-математических наук Анна Вересникова:

Самое важное для меня, как для руководителя, — видеть, как растет уровень подготовки ученых, студентов и аспирантов Кабардино-Балкарского государственного университета. Они не просто участвуют в экспериментах — они находят решения сложнейших задач, связанных с безнейтринным двойным бета-распадом и созданием новых сцинтилляционных материалов. Это говорит о серьезном потенциале КБГУ. Именно такие кадры будут определять будущее российской науки.

Важным этапом в работе над проектом стал визит в ИЯИ РАН ученых и аспирантов, участников проекта из КБГУ для синтеза цирконийсодержащего жидкого органического сцинтиллятора. Такое сотрудничество наглядно демонстрирует тесную интеграцию университетской науки и академического института.

Проект реализуется при поддержке Минобрнауки РФ. Предыдущий этап завершился созданием прототипа детектора объемом 3 литра на основе неодимсодержащего жидкого органического сцинтиллятора.

Фото: ИЯИ РАН

Источник: Минобрнауки России

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