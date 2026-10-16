Первопроходцы. Полигон внедрения

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16.10.2026, 12:30, Разное
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У Высшей школы нефти появилась площадка, где студенты воплощают инженерные идеи в реальные изделия.

Вчера глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», чтобы поздравить коллектив университета с 70-летием со дня основания и ознакомиться с новыми направлениями в его работе. С утра Рустам Нургалиевич побывал на учебном полигоне «Тихоновский», находящемся в десяти минутах езды от кампуса вуза. Там был представлен новый производственно-лабораторный корпус, включающий центр аддитивных технологий, а также опытное производство, которые были открыты в рамках программы развития Передовой инженерной нефтяной школы университета.

Раис Татарстана убедился, что на трех этажах корпуса общей площадью более четырех тысяч квадратных метров выстроена полная технологическая цепочка: инженерная идея проходит сверхбыстрый путь от замысла до опытного образца и контроля качества готового изделия. При этом корпус служит и площадкой для образования: обучающиеся ВШН осваивают необходимые навыки по разработке конструкторской документации, реверс-инжинирингу, производству изделий с применением современных технологий.

Центр аддитивных технологий площадью 630 квадратных метров оснащен пятью 3D-принтерами, которые печатают изделия из металлов и полимеров. Цифровое проектирование ведется в полном цикле: от 3D-сканирования и моделирования до топологической оптимизации деталей. На участке механической обработки работают 15 станков, в том числе с ЧПУ. В скором времени планируется открытие мастерской робототехники для обучающихся вуза.

После осмотра производственно-лабораторный корпуса глава Татарстана принял участие в Международной научно-практической конференции «Трудноизвлекаемые запасы нефти», которая проходила 13 и 14 октября и собрала на площадке вуза более 400 участников из России, Китая, Индии, Белоруссии, Казахстана и стран Африки. На панельных секциях и в деловой программе конференции прозвучало около 250 докладов.

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Конференция проходит уже в третий раз и является одним из ключевых мероприятий Передовой инженерной нефтяной школы АГТУ ВШН. В этом году ее впервые организовали совместно с институтом «ТатНИПИнефть». Такое партнерство подчеркивает тесную связь университета с отраслевой наукой: исследования, которые ведутся в вузе, опираются на реальные задачи нефтедобычи, а их результаты находят применение на производстве. Высшая школа нефти – единственный вуз в России, на базе которого действуют сразу две передовые инженерные школы. Примечательно, что находится он не в Москве, Петербурге или Казани, а в Альметьевске, и его инженерные школы вносят заметный вклад в развитие высшего образования и экономики страны.

Отмечая широкий круг тем и вызовов времени, которые обсуждались на конференции, ректор ВШН профессор Александр Дьяконов подчеркнул: такие форумы позволяют специалистам не только обсудить актуальные проблемы отрасли и представить свою работу профессиональной аудитории, но получить взвешенное экспертное мнение о достигнутых результатах. Кроме того, это возможность приобщить студентов, аспирантов и молодых ученых к культуре научной дискуссии.

При этом конференция по ТрИЗН вышла далеко за рамки разведки и добычи нефти. Участники обсуждали и воспитание будущих инженеров: как привить им привычку учиться всю жизнь и умение сочетать стремление к экономике благополучия с бережным отношением к экологии и энергетической справедливости. Понятно, что решение таких задач — это многолетняя работа ученых, управленцев и всего общества, и начинать ее, если мы хотим результата, приходится едва ли не с детского сада. Подчеркивая важность этой работы, глава республики отметил, что залог успеха Татарстана – постоянный приток квалифицированных специалистов.

«Мы исходим из того, что становление личности будущего исследователя-инженера начинать надо со школьной скамьи, — сказал Р.Минниханов, — С этой целью в республике создана целостная модель подготовки научных и инженерных кадров, а также принята региональная концепция развития системы профильного образования. В рамках этой концепции динамично расширяется сеть предпрофессиональных классов, причем — по технологическим направлениям, предпринимаются серьезные усилия по улучшению математического и естественно-научного образования. Каждое второе учреждение среднего профессионального образования имеет статус ресурсного центра, а это значит, что у него есть индустриальный партнер, вместе с которым, для которого и готовятся кадры. В целом проводимая в республике работа по подготовке кадров уже приносит определённые успехи, — отметил Р.Минниханов. — Студенты наших вузов занимают первое место в России по количеству заявок на конкурс „Студенческий стартап“ и второе — по числу проектов-победителей, на основе которых созданы малые инновационные предприятия. А такие конференции как ваша способствуют этой деятельности для улучшения жизни населения нашей страны, роста экономики республики, укрепления в мире технологического лидерства России».

На обложке: фото пресс-службы Раиса РТ


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