 

Учитель, попытавшийся сбежать от работ на картошке, пойман и возвращён в сельхозлагерь

16.10.2026, 13:15, Разное
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В Тамбовской области предотвращён дерзкий побег из исправительно-прополочного лагеря «Урожай-2026». Учитель математики сельской школы Сергей Кротов, мобилизованный на обязательные летние сельхозработы, был задержан нарядом добровольной народной дружины на автостанции при попытке уехать в областной центр.

При себе у беглеца обнаружили поддельный больничный лист с диагнозом «аллергия на ботву», паспорт и пакет с бутербродами. Как выяснилось, педагог планировал пересидеть сезон прополки у троюродной сестры в Мичуринске, но был опознан по характерному следу от мела на рукаве. Администрация лагеря заявила, что Кротов будет подвергнут дисциплинарному взысканию в виде дополнительного гектара свёклы и внеочередного дежурства на прополке моркови под палящим солнцем. Коллеги по сельхозотряду, тоже учителя и кандидаты наук, отметили, что поведение математика бросает тень на весь педагогический десант.

«Я думал, что призвание педагога – сеять разумное, доброе, вечное, а не картошку, – заявил Кротов, стоя под конвоем дружинника с вилами. – Но теперь я осознал глубину своего заблуждения. Удобряя почву, ты удобряешь души. Пропалывая сорняки, ты пропалываешь безграмотность. Я обещаю исправиться и в следующем году добровольно пойти на сенокос».

В управлении образования добавили, что побег учителя – это единичный случай, и напомнили, что уклонение от сельхозработ карается по всей строгости закона.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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