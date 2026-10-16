Почему в 2026 году по всему миру участились нападения медведей на людей?

В 2026 году во многих странах мира, включая Россию, Северную Америку и Азию, участились случаи нападения медведей на людей. Однако причина не в том, что звери стали агрессивнее. Эксперты связывают рост числа инцидентов с совпадением нескольких факторов, которые участили встречи человека и хищника.

Первый и часто основной фактор — нехватка естественных кормов. В сибирских регионах ранняя сухая весна привела к тому, что ягоды перезрели и осыпались до того, как медведи смогли ими запастись. Та же ситуация сложилась с кедровыми шишками, которые для многих популяций служат основой рациона перед зимней спячкой. При дефиците пищи зверь вынужден уходить далеко от привычной территории в поисках пропитания и неизбежно оказывается ближе к людям — в посёлках, на дачах, у туристических баз. Второй фактор — рост численности популяции. В ряде регионов, особенно в России, количество медведей заметно увеличилось. Если кормовая база не растёт пропорционально, на каждой территории становится тесно, конкуренция за ресурсы усиливается, и часть животных активнее осваивает новые, в том числе антропогенные, пространства. Среди причин роста популяции называют и снижение интереса охотников к добыче медведя — из-за нерентабельности и рисков, квоты часто не осваиваются полностью. Третий фактор — антропогенный и доступность «лёгкой» еды. Человеческая деятельность создаёт точки притяжения: открытые мусорные контейнеры, стихийные свалки, пищевые отходы возле турбаз, корм для домашних животных. Когда хищник однажды находит рядом с человеком легкодоступную пищу и его не отпугивают, он запоминает это место и может возвращаться. Постепенно такой медведь теряет естественную осторожность, и именно такие особи создают наиболее опасные ситуации. Сюда же относится прямое подкармливание людьми, которое категорически не рекомендуется. Четвёртый фактор — изменение среды обитания. Строительство дорог, курортов и другой инфраструктуры разрушает естественные миграционные пути и кормовые участки медведей. В результате животные вынуждены перемещаться на новые территории, в том числе ближе к населённым пунктам. Пятый фактор — сезонный. Пик выходов к людям часто приходится на конец лета и начало осени, когда медведю нужно активно накапливать жировые запасы перед спячкой. Если в это время естественных ресурсов не хватает, риск конфликта резко возрастает.

В Минприроды РФ отмечали, что само число инцидентов не является рекордным: в последние годы регистрируют порядка 20–30 случаев ежегодно. Ощущение массовости отчасти связано с тем, что информация быстрее распространяется через соцсети и СМИ.

Таким образом, рост нападений — скорее результат накопившихся дисбалансов. Когда природа, рост численности, деятельность человека и сезонность накладываются друг на друга, вероятность конфликтов повышается.

Автор текста Инна Бобровская

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