Третий антирекорд: антарктический морской лед достиг минимума за всю историю спутниковых наблюдений

В сентябре 2026 года антарктический морской лед достиг своего годового зимнего пика, однако площадь ледяного покрова оказалась одной из самых скудных за весь период спутниковых наблюдений. По оценкам специалистов NASA и Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), максимальный уровень был зафиксан 14 сентября. В этот момент лед простирался на 17,59 миллиона квадратных километров, что ставит текущий год на третье место в антирейтинге исторических минимумов.

Эта цифра наглядно иллюстрирует резкий перелом в состоянии замерзших вод Южного океана. Карты климатических агентств показывают средние показатели концентрации льда в сентябре и феврале в период с 1990 по 2026 год. При расчете общей площади ученые учитывают только те участки, где лед занимает не менее пятнадцати процентов поверхности воды. Сплошные белые зоны на снимках указывают на плотный покров, тогда как темно-синие акватории остаются открытыми.

Географически Антарктида представляет собой материк, окруженный обширным водным пространством. Это позволяет зимнему покрову распространяться на колоссальные расстояния, в отличие от Арктики, где океан зажат между массивами суши. Однако именно эта география выносит ледяные поля в более теплые широты, делая их уязвимыми для летнего таяния. Обычно пик замерзания приходится на сентябрь, после чего к февралю акватория практически полностью освобождается.

Долгое время ситуация на южном полюсе развивалась вразрез с арктической. С 1979 по 2014 год площадь антарктического льда даже демонстрировала медленный рост примерно на один процент за десятилетие. Этот процесс стал особенно заметен в 2012–2014 годах, когда зимний максимум три года подряд бил исторические рекорды, создавая резкий контраст с быстро исчезающим льдом на севере.

Тем не менее, фаза расширения завершилась в 2015 году. Начиная с 2016-го регион столкнулся с масштабными потерями ледяного покрова, что ознаменовало кардинальный разворот климатической тенденции. Несмотря на кратковременные периоды частичного восстановления в отдельные сезоны, общая площадь льда стабильно держится ниже средних исторических значений.

Наиболее критическая ситуация сложилась в 2023 году, когда материк зафиксировал одновременно самый низкий летний минимум и зимний максимум с начала космической эры. Необычно малый пик 2026 года служит очередным весомым подтверждением трансформации антарктического климата. Специалисты продолжают ежегодный мониторинг, стремясь выяснить, являются ли эти показатели признаком долгосрочного системного сдвига или же пока укладываются в рамки естественной климатической изменчивости.

Изображение: разработано Мagnific.

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