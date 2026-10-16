Исследователи выяснили, как тревожность влияет на точность выполнения задач

Учёные Института психологии здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург изучили, как склонность к беспокойству и тревога в стрессовых ситуациях связаны с когнитивными способностями человека, и предложили концептуальную модель, объединяющую разные подходы к этому явлению. Результаты показали, что тревожность не всегда мешает мыслительной деятельности: некоторые её виды могут повышать точность выполнения задач. Материалы опубликованы в журналах Frontiers in Psychology, Frontiers in Human Neuroscience и Behavioral Sciences.

В современной психологии тревожность часто рассматривают как многосоставное явление с разными формами: человек может испытывать дискомфорт перед экзаменом, во время публичных выступлений или в незнакомом пространстве — и всё это трактуется как варианты одного состояния. Научный сотрудник Лаборатории психофизиологии эмоций Евгения Аленина и директор Института психологии здоровья Владимир Косоногов предложили выделять в тревожности общий и специфический компоненты. Как отметила Аленина, волнение перед контрольной по математике и непокидающее беспокойство — не одно и то же, но большинство методик их смешивают; модульный подход учитывает обе предрасположенности, опираясь не только на опросники, но и на поведенческие эксперименты с нейрофизиологией.

Для апробации метода провели серию опытов: 500 респондентов прошли опрос об эмоциональном состоянии, а 104 человека с выраженной математической, социальной и пространственной тревожностью выполнили когнитивные задачи на числовую обработку, распознавание эмоций и контроль внимания. Точность ответов и время реакции анализировали статистическими методами и алгоритмами машинного обучения. Выяснилось, что разные виды тревожности связаны между собой, но сохраняют особенности: личностная тревожность повышала шансы на успешное решение социальных и пространственных задач на 3% и 7% соответственно, тогда как пространственная, наоборот, снижала частоту правильных ответов в задаче того же профиля на 4%.

Чтобы разобраться в механизмах, 60 человек в возрасте 18–30 лет прошли ЭЭГ-эксперимент: их разделили на группы без выраженной тревоги, с повышенной социальной и с повышенной пространственной тревожностью и попросили выполнить три классических когнитивных теста. Итоговые групповые показатели не различались по времени реакции или точности, однако учёные обнаружили расхождения в нейрофизиологических данных, включая компоненты вызванных потенциалов, связанные с обработкой стимулов и когнитивным контролем. Это доказывает, что тревожность вынуждает прикладывать больше усилий для выполнения задачи, но не обязательно приводит к ухудшению результата — вывод, важный для понимания индивидуальных профилей и организации психологической поддержки.

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