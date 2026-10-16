 

«Скрестили ежа с ужом»: PR-директор АО «АВТОВАЗ» высмеял летающий Tesla Roadster

16.10.2026, 19:15, Разное
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PR-директор АО «АВТОВАЗ» Николай Сабанов высмеял проект летающего Tesla Roadster, представленный Илоном Маском. Он усомнился в практической ценности автомобиля и в компетентности самого американского предпринимателя и напомнил, что Маск ещё не вывел на рынок ни одного успешного продукта.

По мнению топ-менеджера, разработка не содержит принципиально новых технологий и представляет собой попытку выдать сомнительную инженерную конструкцию за революцию в автомобилестроении.

«Хоть убейте, но я не понимаю, зачем и кому нужна эта ерунда. Вы хотите на нём по стенам домов ездить и пробки перепрыгивать? Серьёзно? Да он и минуты в воздухе не продержится с таким объёмом баллонов, а в нашем климате они долго не проживут. Одна бездарность придумала, другая бездарность спроектировала», – заявил он.

По словам Сабанова, сама идея создания летающего автомобиля известна давно – Маск не придумал ничего нового.

«Берёте условную «Ладу», прикручиваете к ней пропеллер – и пожалуйста, летательный аппарат готов. Никакой магии здесь нет. По сути, Маск скрестил ежа с ужом и назвал это будущим автомобилестроения. У нас подобные идеи в НТЦ ещё в советские годы обсуждали, только кому это надо? Баловство и бессмыслица», – резюмировал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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