Трамп — нормализация между Израилем и Саудовской Аравией вновь на повестке

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 16 октября, перед вылетом из Белого дома на митинг в Джорджию заявил журналистам, что Саудовская Аравия, по его мнению, примет помощь Израиля в войне против хуситов в Йемене.

Отвечая на вопрос, следует ли Эр-Рияду принять помощь, которую предлагает Израиль, Трамп ответил утвердительно и добавил, что Израиль уже очень помог Саудовской Аравии. На вопрос, обсуждал ли он эту возможность с саудитами, президент ответил: «Безусловно». По его словам, Саудовская Аравия очень рада получать поддержку от Израиля и США.

На вопрос о том, может ли вновь встать на повестку вопрос о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, Трамп ответил, что, по его мнению, да, «может быть, больше, чем когда-либо».

Напомним, что ранее на этой неделе сообщалось, что Нетаниягу предложил Саудовской Аравии присоединиться к кампании против хуситов, однако Эр-Рияд это предложение отклонил.

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