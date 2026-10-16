Волноваться полезно? Ученые нашли неожиданную связь между тревогой и успехом

Ученые Института психологии здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург изучили, как склонность к беспокойству и тревога в стрессовых ситуациях связаны с когнитивными способностями человека. Исследователи предложили концептуальную модель, которая объединяет разные подходы к изучению этого явления. Результаты экспериментов показали, что тревожность не всегда мешает мыслительной деятельности: некоторые ее виды могут повышать точность выполнения задач. Материалы опубликованы в научных журналах Frontiers in Psychology, Frontiers in Human Neuroscience и Behavioral Sciences.

В современной психологии тревожность часто рассматривают как многосоставное явление с разными формами. Например, человек может испытывать эмоциональный дискомфорт перед экзаменом, во время публичных выступлений или в незнакомом пространстве — и все будет трактоваться как варианты одного и того же состояния. Тем временем вопросы о том, как тревога влияет на когнитивные процессы и что является первоочередным — общая склонность к беспокойству или триггерная ситуация — остаются открытыми.

Научный сотрудник Лаборатории психофизиологии эмоций Евгения Аленина и директор Института психологии здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Владимир Косоногов предложили новый подход к изучению тревожности, при котором выделяются общий и специфический компоненты. По оценкам авторов, это поможет точнее описать индивидуальные профили и проверить, как они связаны с когнитивными функциями.

Волнение перед контрольной по математике и непокидающее беспокойство — не одно и то же. Но большинство существующих методик их смешивают или измеряют отдельно. Модульный подход учитывает и общую, и специфическую предрасположенность к волнению — мы опираемся при этом не только на опросники, но и на поведенческие эксперименты с использованием нейрофизиологии. Такая оценка помогает точнее понять, с чем именно связаны трудности человека и на что направлять поддержку.

Евгения Аленина, научный сотрудник Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

Чтобы апробировать заявленный метод, ученые провели серию опытов. В первом 500 респондентов прошли опрос на определение особенностей эмоционального состояния. Позже 104 человека с выраженной математической, социальной и пространственной тревожностью приняли участие в лабораторном эксперименте: выполнили когнитивные задачи для оценки навыков числовой обработки, распознавания эмоций и контроля внимания. Точность ответов и время реакции анализировали с помощью статистических методов и алгоритмов машинного обучения.

Результаты показали, что различные виды тревожности связаны между собой, но могут сохранять характерные особенности. Например, личностная — повышала шансы на успешное решение социальных и пространственных задач на 3% и 7% соответственно, тогда как пространственная снижала частоту правильных ответов в задаче по тому же профилю на 4%.

Чтобы глубже разобраться в механизмах, исследователи проанализировали, как меняется электрическая активность мозга в ответ на разные стимулы. К эксперименту с использованием ЭЭГ присоединились 60 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Во время лабораторной сессии участников разделили поровну на группы без выраженных проявлений тревоги, с повышенной социальной и повышенной пространственной тревожностью. Каждого попросили пройти три классических когнитивных теста: назвать цвет чернил, не отвлекаясь на смысл слова, соотнести выражения лиц с написанной словами эмоцией и определить направление центральной стрелки, игнорируя боковые элементы.

Итоговые групповые показатели не различались по времени реакции или точности выполнения заданий. Однако исследователи обнаружили расхождения в нейрофизиологических данных, включая компоненты ВП (вызванных потенциалов), связанные с обработкой стимулов и когнитивным контролем. Это позволило доказать, что тревожность вынуждает прикладывать больше усилий для выполнения задачи, но не обязательно приводит к ухудшению результата.

Тревожность не всегда мешает выполнить задачу — иногда она просто заставляет мозг работать интенсивнее. При сопоставимых точности и времени реакции у испытуемых нейрофизиологические данные указывают на дополнительные усилия и иную организацию когнитивного контроля.

Владимир Косоногов, директор Института психологии здоровья НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург

В дальнейшем сотрудники Института намерены проверить результаты на более крупных и разнообразных выборках, использовать усложненные, стрессовые задания и выяснить, насколько устойчивы выявленные особенности.

Источник: НИУ ВШЭ

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