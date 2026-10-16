Трамп посоветовал пресс-секретарю Белого дома подумать об уходе через неделю после назначения

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что посоветовал пресс-секретарю Кэти Закарии пересмотреть свое решение занимать этот пост, фактически дав понять, что ее недолгая работа в этой должности подошла к концу.

По словам Трампа, в пятницу утром он заявил Закарии, что на ее месте подумал бы, нужно ли ей это. Окончательное решение президент оставил за ней и пообещал обсудить вопрос после возвращения из Джорджии, где он выступит на предвыборном митинге.

Трамп заявил, что СМИ обошлись с Закарией несправедливо, и назвал ее преданной сторонницей, однако признал, что эта работа, возможно, не для нее.

Закария вступила в должность неделю назад. Ее неуверенный дебют на брифинге во вторник и продолжающиеся вопросы о ее прошлом привлекли к ней пристальное внимание СМИ и коллег по администрации.

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