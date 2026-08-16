 

Яхта пропалестинских активистов получила повреждения в порту Киля и прервала плавание к берегам Газы

16.08.2026, 21:18, Разное
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Судно пропалестинских активистов «Хандала-2» вернулось в Данию для ремонта двигателя после аварии на стоянке для яхт в Киле. Об этом пишет газета Kieler Nachrichten.

«Хандала-2» несколько дней назад вышла из датского порта Марсталь. Капитан Ян Вольник заявлял, что судно идет в Газу, а по дороге сделает несколько остановок для пополнения запасов и сбора пожертвований. 13 августа при попытке пришвартоваться на стоянке Штиккенхёрн судно столкнулось с причалом, повредив двигатель.

В результате столкновения был также поврежден причал. Компания Sporthafen Kiel оценила ущерб как минимум в 30 тысяч евро. Водная полиция Киля начала расследование.

Kieler Nachrichten пишет, что в субботу вечером «Хандала-2» покинула Киль и направилась обратно в Данию для ремонта. Несмотря на происшествие, организаторы не отказались от идеи прорыва морской блокады Газы. По словам капитана, новую попытку планируется предпринять в сентябре или октябре.

При этом кампания по сбору пожертвований на экспедицию пока собрала только около 10% от заявленной суммы. По данным Jüdische Allgemeine, новые пожертвования не поступали уже более недели.

Судно официально зарегистрировано в Дании под названием Fru Sand, а для похода к Газе временно получило название «Хандала-2».


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