Наводнения после пожаров. В Испании одно смертоносное бедствие сменило другое

В Испании на смену жаре и лесным пожарам пришли проливные дожди. В деревне Мансанедо де Вальдуэса на северо-западе королевства в результате наводнений погибли два человека, среди пострадавших – двое младенцев.

«Подтверждена гибель двух женщин, одной из которых – около 80, а второй – около 60 лет. Двум младенцам оказана медицинская помощь в связи с ушибами. Пожилой мужчина, считавшийся пропавшим без вести, найден целым и невредимым», – сообщила служба спасения Кастилии и Леона.

В 2025 году на территории провинции Леон произошли одни из самых мощных в истории Испании лесных пожаров. В нынешнем году эпицентром бедствия стали районы к западу от Мадрида и юго-восток страны. Погибли по меньшей мере 13 человек.

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