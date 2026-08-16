В Бобруйске к визиту Лукашенко картофель подешевел до 30 копеек, а после отъезда президента вернулся к прежним 1,5 рублям

Во время посещения Александром Лукашенко Бобруйска на центральном рынке города был зафиксирован рекордно низкий ценник на картофель – 30 копеек за килограмм. Власти представили это как результат системной работы по сдерживанию цен и заботы о продовольственной безопасности. Впрочем, уже через двадцать минут после того, как президентский кортеж покинул город, продавцы сняли праздничные таблички и вернули на витрины прежние цифры, а часть картофеля и вовсе убрали под прилавок.

Как выяснилось позже, дешёвый картофель был доставлен на рынок накануне визита из стабилизационного фонда, предназначенного для переработки на крахмал. Торговцам выдали специальные ценники, устно запретив комментировать происхождение товара и вступать с главой государства в дискуссии о реальной стоимости белорусской бульбы.

Сам Лукашенко, по свидетельствам очевидцев, остался доволен увиденным и даже поинтересовался, почему в Минске такой цены нет, на что сопровождающие лица пояснили: «столица не готова к такому уровню изобилия». После отъезда высокого гостя картофель, не распроданный по акционной цене, был оперативно вывезен обратно на склад, чтобы не смущать местных жителей, успевших поверить в экономическое чудо.

«Я всегда говорил: белорусский картофель может стоить дёшево, если он сам этого захочет, – прокомментировал ситуацию начальник управления торговли Бобруйского горисполкома Виктор Козел. – Президент увидел 30 копеек и убедился, что ценовая политика в регионе образцовая. А то, что после его отъезда цена вернулась, – это нормальное сезонное колебание. Картофель ведь тоже понимает, когда на него смотрит президент, а когда – обычный пенсионер. При этом хочу подчеркнуть: никакого дефицита нет. Дефицит был бы, если бы картофель совсем пропал, а он не пропал, просто стал стоить как положено».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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