На французском курорте женщина вызвала скандал, заявив, что «здесь слишком много евреев»

Видеоролик, на котором продавщица магазина в курортном отеле «Ле-Дез-Альп» во французских Альпах жалуется на «слишком большое» количество еврейских отдыхающих, вызвал бурные обсуждения во Франции, пишет «Исраэль а-Йом».

На 22-секундном видео женщина говорит покупателю: «Евреи, вас слишком много».

После публикации видео министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что национальная жандармерия начала расследование инцидента в сотрудничестве с прокуратурой».

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