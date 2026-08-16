Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1635-й день войны

Минобороны РФ 16 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных наступательных действий освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Приколотное и Светличное Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольшанка, Кияница, Писаревка, Графское, Уланово, Коренек и Вакаловщина Сумской области. Противник потерял до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.

Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Селище, Изюм Харьковской области, Маяки, Лозовое и Волчий Яр Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили более 210-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Першомарьевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Шабельковка, Краматорск, Высокоивановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Доброполье, Рубежное, Дружковка, Ленина и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 365-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства. Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы Днепропетровской области, Мировка, Тимошевка и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 330-ти военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Григоровка, Димитрово и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 35-ти военнослужащих, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159-ти районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 1478 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 209977 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30598 танков и других боевых бронированных машин, 1772 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36166 орудий полевой артиллерии и минометов, 69400 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro