Удар по Московской области — горит крупнейший в России склад Wildberries, пожар в Домодедово

В ночь на 16 августа ВСУ нанесли массированный удар по Подмосковью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о перехвате 187 беспилотников. По его словам, в Раменском погиб 83-летний мужчина, в Подольске трое раненых.

Чиновник подтвердил возгорание на расположенном в Подольске складе Wildberries, отметив, что сотрудники не пострадали. Добавим, что этот логистический центр, расположенный в промзоне «Коледино», является крупнейшим в России, его площадь составляет 200000 квадратных метров.

В Домодедово возник пожар на складе с медикаментами, в Подольске – попадание в ЛЭП. В Воскресенске, центре российской химической промышленности – промышленный объект, в Кашире – отдел полиции. Пострадали также дома и автомобили.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro