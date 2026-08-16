 

Удар по Московской области — горит крупнейший в России склад Wildberries, пожар в Домодедово

16.08.2026, 11:18, Разное
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В ночь на 16 августа ВСУ нанесли массированный удар по Подмосковью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о перехвате 187 беспилотников. По его словам, в Раменском погиб 83-летний мужчина, в Подольске трое раненых.

Чиновник подтвердил возгорание на расположенном в Подольске складе Wildberries, отметив, что сотрудники не пострадали. Добавим, что этот логистический центр, расположенный в промзоне «Коледино», является крупнейшим в России, его площадь составляет 200000 квадратных метров.

В Домодедово возник пожар на складе с медикаментами, в Подольске – попадание в ЛЭП. В Воскресенске, центре российской химической промышленности – промышленный объект, в Кашире – отдел полиции. Пострадали также дома и автомобили.


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