Армия РФ нанесла удары по Киеву и другим регионам Украины

В ночь на воскресенье, 16 августа, армия РФ атаковала Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели не менее пяти взрывов. Сведения о пострадавших уточняются.

В Оболонском районе в результате падения обломков возникли пожары в нежилых помещениях по двум адресам, загорелись несколько автомобилей. В Голосеевском районе пожар возник на территории нежилой застройки. На местах работают экстренные службы.

Атака на Киев была частью комбинированного российского удара по Украине с применением баллистических ракет и ударных беспилотников. Взрывы и удары этой ночью фиксировались также в Кривом Роге, Каменском и Кременчуге.

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