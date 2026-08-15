СМИ — решение об исключении партии «Яблоко» из избирательного списка принял лично Путин

Окончательное решение об исключении партии «Яблоко» из избирательного списка принял лично Владимир Путин. Об этом журналист Михаил Зыгарь написал в колонке для издания Der Spiegel, сославшись на свои источники, его цитирует «Медуза».

По его словам, за снятие «Яблока» с выборов в Госдуму РФ также выступали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, который курирует внутреннюю политику в стране, и ФСБ. По их мнению, оставлять партию в избирательном списке было слишком рискованно.

Изначально руководство страны не считало «Яблоко» угрозой и позволило Центризбиркому зарегистрировать федеральный список его кандидатов. Но затем партия, выступающая за скорейшее завершение войны с Украиной, стала получать поддержку от журналистов и оппозиционных политиков, в том числе тех, кто объявлен в РФ «иноагентами» или «экстремистами».

Это вынудило Кремль пересмотреть свое отношение к участию «Яблока» в думских выборах. Фактически партия могла вести законную антивоенную кампанию в стране в течение нескольких недель.

Верховный суд РФ снял «Яблоко» с выборов в Госдуму 10 августа. Формальным поводом стал иск партии «Родина», в котором утверждалось, что партия нарушает авторские права в своей агитации и выступает с «экстремистскими» лозунгами.

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